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Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
На сайте департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя запускают дополнительный сервис для граждан, встающих в очередь на получение бесплатно РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T06:38
2023-08-25T09:31
новости крыма
севастополь
земля в крыму для участников сво
соцзащита
крым
мфц крыма
михаил развожаев
льгота
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На сайте департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя запускают дополнительный сервис для граждан, встающих в очередь на получение бесплатно участка земли, в том числе участников СВО и представителей многодетных семей. Об этом на заседании правительства города сообщил первый замдиректора ДИЗО Виталий Козырев. По его словам, новый формат взаимодействия с заявителями обеспечит новый сервис на сайте ДИЗО. Раздел будут наполнять нормативно-правовыми актами, на основе которых производится постановка людей в очередь. Здесь же разместят формы заявлений об отказе и согласии на получение предложенного бесплатного участка земли, а также ответы на часто задаваемые вопросы.Кроме того, сервис позволит узнать свое место в очереди: на сайте появится файл с Единым реестром, который будет обновляться ежедневно. Документ будет включать в себя не только участников СВО, но и представителей многодетных семьей, и граждан иных категорий, которые имеют право на бесплатную землю согласно закону Севастополя, отметил Козырев.Персональные данные из реестра исключат. Идентификация номера в очереди будет осуществляться по номеру выданного распоряжения департамента о постановке на учет, уточнил он.Козырев также предложил разместить на сайте правительства города баннер со ссылкой, ведущей на соответствующий новый раздел электронного ресурса ДИЗО с крайне востребованной в нем информацией.Сервис заработает в понедельник, 28 августа.На сегодняшний день номер в очереди можно узнать тремя способами: обратившись в МФЦ или ДИЗО, позвонив по номеру 122 с добавочной цифрой 5, или в соответствующем чате, сообщив номер распоряжения о постановке на учет.Директор ГАУ "Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе" Марина Гаращук подчеркнула, что для участников СВО и других льготников процедура оформления документов может быть упрощена благодаря объединению усилий центра телефонного обслуживания в Севастополе и 12 МФЦ по городу.Она отметила, что МФЦ принимает документы как лично у заявителя, так и у его представителя - по доверенности, которая может быть нотариальной, войсковой или госпитальной.Заслушав доклады, губернатор Михаил Развожаев распорядился отладить процесс, чтобы человек как можно быстрее получал право собственности. "Спустя три недели с момента похода в МФЦ должен быть пакет документов о собственности", - заключил губернатор.Ранее сообщалось, что правительство Севастополя направило первые 447 уведомлений заявителям из числа участников СВО и членов их семей о предоставлении бесплатно участков земли. Читайте также на РИА Новости Крым:В каких районах Крыма выдают землю участникам СВОВ Крыму подготовили еще более 150 участков для участников СВО Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО
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РИА Новости Крым
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новости крыма, севастополь, земля в крыму для участников сво, соцзащита, крым, мфц крыма, михаил развожаев, льгота
Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис

В Севастополе запускают специальный сервис для получателей земли льготных категорий

06:38 25.08.2023 (обновлено: 09:31 25.08.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На сайте департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя запускают дополнительный сервис для граждан, встающих в очередь на получение бесплатно участка земли, в том числе участников СВО и представителей многодетных семей. Об этом на заседании правительства города сообщил первый замдиректора ДИЗО Виталий Козырев.
"Проработан вопрос о совершенствовании доступа к реестру граждан, поставленных на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно", - сказал Козырев.
По его словам, новый формат взаимодействия с заявителями обеспечит новый сервис на сайте ДИЗО. Раздел будут наполнять нормативно-правовыми актами, на основе которых производится постановка людей в очередь. Здесь же разместят формы заявлений об отказе и согласии на получение предложенного бесплатного участка земли, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Кроме того, сервис позволит узнать свое место в очереди: на сайте появится файл с Единым реестром, который будет обновляться ежедневно. Документ будет включать в себя не только участников СВО, но и представителей многодетных семьей, и граждан иных категорий, которые имеют право на бесплатную землю согласно закону Севастополя, отметил Козырев.
Персональные данные из реестра исключат. Идентификация номера в очереди будет осуществляться по номеру выданного распоряжения департамента о постановке на учет, уточнил он.
Козырев также предложил разместить на сайте правительства города баннер со ссылкой, ведущей на соответствующий новый раздел электронного ресурса ДИЗО с крайне востребованной в нем информацией.
Сервис заработает в понедельник, 28 августа.
На сегодняшний день номер в очереди можно узнать тремя способами: обратившись в МФЦ или ДИЗО, позвонив по номеру 122 с добавочной цифрой 5, или в соответствующем чате, сообщив номер распоряжения о постановке на учет.
Директор ГАУ "Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе" Марина Гаращук подчеркнула, что для участников СВО и других льготников процедура оформления документов может быть упрощена благодаря объединению усилий центра телефонного обслуживания в Севастополе и 12 МФЦ по городу.
"Готовы организовать зеленый коридор и выделить от 1 до 5 окон в маленьких и больших МФЦ для граждан из льготных категорий, чтобы был прием в приоритетном порядке", - сказала Гаращук.
Она отметила, что МФЦ принимает документы как лично у заявителя, так и у его представителя - по доверенности, которая может быть нотариальной, войсковой или госпитальной.
Заслушав доклады, губернатор Михаил Развожаев распорядился отладить процесс, чтобы человек как можно быстрее получал право собственности. "Спустя три недели с момента похода в МФЦ должен быть пакет документов о собственности", - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что правительство Севастополя направило первые 447 уведомлений заявителям из числа участников СВО и членов их семей о предоставлении бесплатно участков земли.
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