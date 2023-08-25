https://crimea.ria.ru/20230825/zemlya-uchastnikam-svo-v-sevastopole-pravitelstvo-zapuskaet-novyy-servis-1130935256.html

Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис

Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис

На сайте департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя запускают дополнительный сервис для граждан, встающих в очередь на получение бесплатно РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T06:38

2023-08-25T06:38

2023-08-25T09:31

новости крыма

севастополь

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михаил развожаев

льгота

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На сайте департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя запускают дополнительный сервис для граждан, встающих в очередь на получение бесплатно участка земли, в том числе участников СВО и представителей многодетных семей. Об этом на заседании правительства города сообщил первый замдиректора ДИЗО Виталий Козырев. По его словам, новый формат взаимодействия с заявителями обеспечит новый сервис на сайте ДИЗО. Раздел будут наполнять нормативно-правовыми актами, на основе которых производится постановка людей в очередь. Здесь же разместят формы заявлений об отказе и согласии на получение предложенного бесплатного участка земли, а также ответы на часто задаваемые вопросы.Кроме того, сервис позволит узнать свое место в очереди: на сайте появится файл с Единым реестром, который будет обновляться ежедневно. Документ будет включать в себя не только участников СВО, но и представителей многодетных семьей, и граждан иных категорий, которые имеют право на бесплатную землю согласно закону Севастополя, отметил Козырев.Персональные данные из реестра исключат. Идентификация номера в очереди будет осуществляться по номеру выданного распоряжения департамента о постановке на учет, уточнил он.Козырев также предложил разместить на сайте правительства города баннер со ссылкой, ведущей на соответствующий новый раздел электронного ресурса ДИЗО с крайне востребованной в нем информацией.Сервис заработает в понедельник, 28 августа.На сегодняшний день номер в очереди можно узнать тремя способами: обратившись в МФЦ или ДИЗО, позвонив по номеру 122 с добавочной цифрой 5, или в соответствующем чате, сообщив номер распоряжения о постановке на учет.Директор ГАУ "Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе" Марина Гаращук подчеркнула, что для участников СВО и других льготников процедура оформления документов может быть упрощена благодаря объединению усилий центра телефонного обслуживания в Севастополе и 12 МФЦ по городу.Она отметила, что МФЦ принимает документы как лично у заявителя, так и у его представителя - по доверенности, которая может быть нотариальной, войсковой или госпитальной.Заслушав доклады, губернатор Михаил Развожаев распорядился отладить процесс, чтобы человек как можно быстрее получал право собственности. "Спустя три недели с момента похода в МФЦ должен быть пакет документов о собственности", - заключил губернатор.Ранее сообщалось, что правительство Севастополя направило первые 447 уведомлений заявителям из числа участников СВО и членов их семей о предоставлении бесплатно участков земли. Читайте также на РИА Новости Крым:В каких районах Крыма выдают землю участникам СВОВ Крыму подготовили еще более 150 участков для участников СВО Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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