https://crimea.ria.ru/20230821/sevastopole-nachali-vydavat-zemlyu-uchastnikam-svo-1130860907.html
В Севастополе начали выдавать землю участникам СВО
В Севастополе начали выдавать землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Севастополе начали выдавать землю участникам СВО
В Севастополе начали выдавать земельные наделы участникам специальной военной операции и членам погибших воинов – первым 447 заявителям отправлены уведомления о РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T21:04
2023-08-21T21:04
2023-08-21T21:32
земля в крыму для участников сво
севастополь
михаил развожаев
соцзащита
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе начали выдавать земельные наделы участникам специальной военной операции и членам погибших воинов – первым 447 заявителям отправлены уведомления о предоставлении земли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор отметил, что все получили уведомления в порядке очередности. Каждый теперь будет знать кадастровый номер своего участка и его местоположение: они поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте. В департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) уже начали оформление документов."Если человек получил уведомление и его все устраивает, то он должен выразить письменное согласие на предоставление бесплатного участка. Сделать это может либо сам участник СВО, либо его представитель, действующий на основании доверенности", - уточнил Развожаев.На эту процедуру отводится 30 рабочих дней. Заявление о согласии или отказе следует отправить в письменной форме в ДИЗО либо МФЦ.Также по поручению губернатора сейчас прорабатывается вопрос, чтобы согласие на получение участка можно было подать на Госуслугах.По информации департамента имущественных и земельных отношений Севастополя, в данный момент в очереди на получение земли состоит 5 091 заявитель, это участники СВО и члены семей бойцов, погибших в зоне спецоперации.По словам губернатора, 1 000 следующих земельных участков сейчас в работе. И как только определится статус земли, где они расположены, формирование наделов для очередной выдачи продолжится.О том, что границы земельных наделов, предназначенных для участников СВО в Севастополе определены, Михаил Развожаев сообщал 10 июля. До этого губернатор обещал начать выдачу земли в конце июня – начале июля, но возникли сложности с оформлением. Глава города также заявлял о том, что правительство обсуждает возможность внести изменения в порядок выдачи земли, чтобы участки распределялись быстрее, чем это предусмотрено действующим законодательством.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подготовили еще более 150 участков для участников СВО В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО
https://crimea.ria.ru/20230813/veteran-imeet-pravo-kakuyu-pomosch-i-zaschitu-mogut-poluchit-uchastniki-svo-1130670506.html
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земля в крыму для участников сво, севастополь, михаил развожаев, соцзащита, новости крыма, крым
В Севастополе начали выдавать землю участникам СВО
В Севастополе предоставили первые 447 участков для героев СВО и их семей
21:04 21.08.2023 (обновлено: 21:32 21.08.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе начали выдавать земельные наделы участникам специальной военной операции и членам погибших воинов – первым 447 заявителям отправлены уведомления о предоставлении земли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе первым 447 участникам СВО и членам их семей отправлены уведомления о предоставлении бесплатных земельных участков в собственность. На этой неделе должна начаться уже персональная работа", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания правительства.
Губернатор отметил, что все получили уведомления в порядке очередности. Каждый теперь будет знать кадастровый номер своего участка и его местоположение: они поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте. В департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) уже начали оформление документов.
"Если человек получил уведомление и его все устраивает, то он должен выразить письменное согласие на предоставление бесплатного участка. Сделать это может либо сам участник СВО, либо его представитель, действующий на основании доверенности", - уточнил Развожаев.
На эту процедуру отводится 30 рабочих дней. Заявление о согласии или отказе следует отправить в письменной форме в ДИЗО либо МФЦ.
Также по поручению губернатора сейчас прорабатывается вопрос, чтобы согласие на получение участка можно было подать на Госуслугах.
Площадь каждого участка - 4 сотки, все они предназначены для строительства жилых домов и расположены в Качинском муниципальном округе, в районе сел Полюшко и Осипенко, на территории общей площадью 31,8 гектаров.
По информации департамента имущественных и земельных отношений Севастополя, в данный момент в очереди на получение земли состоит 5 091 заявитель, это участники СВО и члены семей бойцов, погибших в зоне спецоперации.
По словам губернатора, 1 000 следующих земельных участков сейчас в работе. И как только определится статус земли, где они расположены, формирование наделов для очередной выдачи продолжится.
О том, что границы земельных наделов, предназначенных для участников СВО в Севастополе определены, Михаил Развожаев сообщал
10 июля. До этого губернатор обещал начать выдачу земли в конце июня – начале июля, но возникли сложности с оформлением
. Глава города также заявлял о том, что правительство обсуждает возможность внести изменения в порядок выдачи земли, чтобы участки распределялись быстрее, чем это предусмотрено действующим законодательством.
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