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Земля для участников СВО в Севастополе: когда начнут выдавать участки

Земля для участников СВО в Севастополе: когда начнут выдавать участки - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Земля для участников СВО в Севастополе: когда начнут выдавать участки

В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать в конце июня – начале июля. В числе первых получателей – 300 человек. Об этом в эфире правительственного... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T07:51

2023-05-19T07:51

2023-05-19T07:51

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать в конце июня – начале июля. В числе первых получателей – 300 человек. Об этом в эфире правительственного телеканала сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас правительство продолжает активную работу, чтобы сделать главное – принять проект планировки выбранной территории, после чего можно изменить вид разрешенного использования земли и начать выдавать землю заявителям. "Причем сейчас обсуждаем, как внести изменения в порядок, чтобы участки выдавать быстрее, чем определяет законодательство. А оно определяет так, что первые в очереди должны выбрать из имеющегося фонда. После – следующий по очереди выбирает. Если будет выбор каждый производить, это затянется на очень длительный период. Сейчас такое предложение было внесено коллегами, которые занимаются земельными вопросами: есть у нас в наличии 300 участков – берем первые 300 человек в очереди и выдаем", – поделился планами губернатор.Развожаев отметил, что в настоящий момент в очереди на получение земли для участников СВО – 1000 заявителей. И подчеркнул, что подача заявления и место в очереди – это гарантия того, что участок земли будет выдан. "И не когда-нибудь, в далеком будущем". А мы будем работу эту вести достаточно интенсивно", – заверил глава города.Он добавил, что работа по поиску новых территорий земли для выдачи такой категории граждан не останавливается. "Мы продолжаем подбирать, изучаем участки", – заключил он. Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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