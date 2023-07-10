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В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2023
В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
Границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей, определены. Соответствующие проекты... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T15:45
2023-07-10T15:45
2023-07-10T15:45
новости крыма
михаил развожаев
сво
земля в крыму для участников сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей, определены. Соответствующие проекты планировки и межевания территории утвердили на заседании правительства в понедельник, 10 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что площадь каждого участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, – 4 сотки. Предусмотрены также "коридоры" для прокладки инженерных сетей и возможность технологического присоединения ко всем коммуникациям, уточнил Развожаев.Земля располагается в границах ранее утвержденной территории в 31,8 гектара в Качинском муниципальном округе, в районе сел Полюшко и Осипенко. Рядом появятся детский сад и общеобразовательная школа – каждое учреждение рассчитано на 500 воспитанников.Напомним, первые 30 гектаров земли для участников СВО и членов их семей были определены 30 июня. Тогда и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева сообщила, что документация по планировке этой территории готовится и будет утверждена правительством на следующем заседании.Ранее Михаил Развожаев обещал начать выдачу земли для этой категории граждан в конце июня – начале июля. Глава города подчеркнул, что правительство также обсуждает возможность внести изменения в порядок выдачи земли, чтобы участки распределялись быстрее, чем это предусмотрено действующим законодательством.После первой декады марта в общей очереди на бесплатное получение земли в Севастополе стояло около 1 000 человек, среди которых вместе с участниками СВО и их родственниками о желании реализовать свое право заявляют многодетные семьи.
https://crimea.ria.ru/20230505/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu-skolko-vydano-i-gde-1128557920.html
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новости крыма, михаил развожаев, сво, земля в крыму для участников сво
В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
Земля для бойцов СВО и их семей в Севастополе: правительство утвердило более 450 участков
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей, определены. Соответствующие проекты планировки и межевания территории утвердили на заседании правительства в понедельник, 10 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня на заседании правительства утвердили проект планировки и проект межевания территории для предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших участников СВО в Севастополе. Здесь мы образовали более 450 земельных участков", – сообщил Развожаев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что площадь каждого участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, – 4 сотки. Предусмотрены также "коридоры" для прокладки инженерных сетей и возможность технологического присоединения ко всем коммуникациям, уточнил Развожаев.
Земля располагается в границах ранее утвержденной территории в 31,8 гектара в Качинском муниципальном округе, в районе сел Полюшко и Осипенко. Рядом появятся детский сад и общеобразовательная школа – каждое учреждение рассчитано на 500 воспитанников.
Напомним, первые 30 гектаров земли для участников СВО и членов их семей были определены
30 июня. Тогда и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева сообщила, что документация по планировке этой территории готовится и будет утверждена правительством на следующем заседании.
Ранее Михаил Развожаев обещал
начать выдачу земли для этой категории граждан в конце июня – начале июля. Глава города подчеркнул, что правительство также обсуждает возможность внести изменения в порядок выдачи земли, чтобы участки распределялись быстрее, чем это предусмотрено действующим законодательством.
"Оно определяет так, что первые в очереди должны выбрать из имеющегося фонда. После – следующий по очереди выбирает. Если будет выбор каждый производить, это затянется на очень длительный период... А мы будем работу эту вести достаточно интенсивно", – пояснил губернатор.
После первой декады марта в общей очереди на бесплатное получение земли
в Севастополе стояло около 1 000 человек, среди которых вместе с участниками СВО и их родственниками о желании реализовать свое право заявляют многодетные семьи.