https://crimea.ria.ru/20230710/v-sevastopole-utverdili-granitsy-zemelnykh-uchastkov-dlya-boytsov-svo-1129931525.html

В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО

В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2023

В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО

Границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей, определены. Соответствующие проекты... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T15:45

2023-07-10T15:45

2023-07-10T15:45

новости крыма

михаил развожаев

сво

земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей, определены. Соответствующие проекты планировки и межевания территории утвердили на заседании правительства в понедельник, 10 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что площадь каждого участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, – 4 сотки. Предусмотрены также "коридоры" для прокладки инженерных сетей и возможность технологического присоединения ко всем коммуникациям, уточнил Развожаев.Земля располагается в границах ранее утвержденной территории в 31,8 гектара в Качинском муниципальном округе, в районе сел Полюшко и Осипенко. Рядом появятся детский сад и общеобразовательная школа – каждое учреждение рассчитано на 500 воспитанников.Напомним, первые 30 гектаров земли для участников СВО и членов их семей были определены 30 июня. Тогда и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева сообщила, что документация по планировке этой территории готовится и будет утверждена правительством на следующем заседании.Ранее Михаил Развожаев обещал начать выдачу земли для этой категории граждан в конце июня – начале июля. Глава города подчеркнул, что правительство также обсуждает возможность внести изменения в порядок выдачи земли, чтобы участки распределялись быстрее, чем это предусмотрено действующим законодательством.После первой декады марта в общей очереди на бесплатное получение земли в Севастополе стояло около 1 000 человек, среди которых вместе с участниками СВО и их родственниками о желании реализовать свое право заявляют многодетные семьи.

https://crimea.ria.ru/20230505/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu-skolko-vydano-i-gde-1128557920.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, михаил развожаев, сво, земля в крыму для участников сво