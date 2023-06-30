https://crimea.ria.ru/20230630/v-sevastopole-uchastnikam-svo-vydelili-pervye-30-gektarov-zemli-1129738746.html

В Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли

В Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли - РИА Новости Крым, 30.06.2023

В Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли

В Севастополе выделили землю участникам СВО. С этой целью на заседании правительства было решено изменить правила землепользования для участка в 30 гектаров в... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T12:42

2023-06-30T12:42

2023-06-30T12:42

земля в крыму для участников сво

севастополь

сво

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе выделили землю участникам СВО. С этой целью на заседании правительства было решено изменить правила землепользования для участка в 30 гектаров в селе Осипенко, сообщила и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева."Участок расположен в селе Осипенко Качинского муниципального округа и предназначен для предоставления земельных участков участникам специальной военной операции", - цитирует чиновницу пресс-служба правительства Севастополя.Общественные обсуждения по этому вопросу проходили с 24 мая по 13 июня 2023 года, предложений и замечаний не поступило.На сайте правительства также сообщается, что это первый этап выдачи земельных участков, в рамках которого будет выдано 463 участка.В Крыму этот процесс был запущен несколько месяцев назад. По состоянию на 5 мая 2023 года, участники СВО и члены их семей получили уже 200 комплектов документов на землю, сообщал РИА Новости Крым заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко. Еще 500 пакетов документов было подготовлено к выдаче.В Севастополе обещали начать выдачу земли этой категории граждан в конце июня – начале июля. В числе первых получателей губернатор Михаил Развожаев назвал 300 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участокЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля в крыму для участников сво, севастополь, сво, соцзащита, новости крыма, общество