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В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО
В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 07.08.2023
В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО
В Крыму земельные наделы участникам спецоперации выдают в трех районах полуострова: Ленинском, Черноморском и Сакском. Постоянно формируются новые земельные... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T07:58
2023-08-07T07:58
2023-08-07T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму земельные наделы участникам спецоперации выдают в трех районах полуострова: Ленинском, Черноморском и Сакском. Постоянно формируются новые земельные участки, идет размежевание. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Также он напомнил, что не все мобилизованные и контрактники имеют право на земельный участок, а только те, которые принимают участие в спецоперации и прописаны в Крыму. "Если боец был непосредственно прописан в Крыму и это место прописки было его постоянным до начала СВО, то участок ему положен. Но если есть постоянная прописка в другом субъекте РФ, вам будет отказано в предоставлении земельного участка", - сказал Трегуб.Кроме того, по его словам, члены семей участников СВО могут выполнять действия, которые связаны с оформлением документов на получение земли в Крыму, по доверенности. Ее может выдать командир части или нотариус, если военнослужащий находится в отпуске. Если боец находится в госпитале, выписать доверенность может начальник госпиталя.В мае сообщалось, что в Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче.Ранее в Севастополе были определены границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных участникам специальной военной операции и членам их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действийКто оплатит кредитные долги погибших участников СВОВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
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сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, владимир трегуб, соцзащита, новости, крым, общество
В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО
Трегуб: землю участникам СВО выдают в Ленинском, Черноморском и Сакском районах Крыма
07:58 07.08.2023 (обновлено: 09:37 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму земельные наделы участникам спецоперации выдают в трех районах полуострова: Ленинском, Черноморском и Сакском. Постоянно формируются новые земельные участки, идет размежевание. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"Земельные участки выделяют в трех районах Республики Крым – Ленинском, Черноморском и Сакском. Постоянно формируются новые земельные участки, размежевываются и предоставляется участникам СВО, которые подтверждают документами право на получение земельного участка", - сказал Трегуб.
Также он напомнил, что не все мобилизованные и контрактники имеют право на земельный участок, а только те, которые принимают участие в спецоперации и прописаны в Крыму.
"Если боец был непосредственно прописан в Крыму и это место прописки было его постоянным до начала СВО, то участок ему положен. Но если есть постоянная прописка в другом субъекте РФ, вам будет отказано в предоставлении земельного участка", - сказал Трегуб.
Кроме того, по его словам, члены семей участников СВО могут выполнять действия, которые связаны с оформлением документов на получение земли в Крыму, по доверенности. Ее может выдать командир части или нотариус, если военнослужащий находится в отпуске. Если боец находится в госпитале, выписать доверенность может начальник госпиталя.
В мае сообщалось, что в Крыму выдали
уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче.
Ранее в Севастополе были определены границы
более чем 450 земельных наделов, предназначенных участникам специальной военной операции и членам их семей.
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