https://crimea.ria.ru/20230807/v-kakikh-rayonakh-kryma-vydayut-zemlyu-uchastnikam-svo-1130562265.html

В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО

В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 07.08.2023

В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО

В Крыму земельные наделы участникам спецоперации выдают в трех районах полуострова: Ленинском, Черноморском и Сакском. Постоянно формируются новые земельные... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T07:58

2023-08-07T07:58

2023-08-07T09:37

сво

помощь бойцам сво

земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму земельные наделы участникам спецоперации выдают в трех районах полуострова: Ленинском, Черноморском и Сакском. Постоянно формируются новые земельные участки, идет размежевание. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Также он напомнил, что не все мобилизованные и контрактники имеют право на земельный участок, а только те, которые принимают участие в спецоперации и прописаны в Крыму. "Если боец был непосредственно прописан в Крыму и это место прописки было его постоянным до начала СВО, то участок ему положен. Но если есть постоянная прописка в другом субъекте РФ, вам будет отказано в предоставлении земельного участка", - сказал Трегуб.Кроме того, по его словам, члены семей участников СВО могут выполнять действия, которые связаны с оформлением документов на получение земли в Крыму, по доверенности. Ее может выдать командир части или нотариус, если военнослужащий находится в отпуске. Если боец находится в госпитале, выписать доверенность может начальник госпиталя.В мае сообщалось, что в Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче.Ранее в Севастополе были определены границы более чем 450 земельных наделов, предназначенных участникам специальной военной операции и членам их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действийКто оплатит кредитные долги погибших участников СВОВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, владимир трегуб, соцзащита, новости, крым, общество