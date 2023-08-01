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Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T17:18
2023-08-01T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Правила выдачи этого документа утверждены постановлениями правительства. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы.Уточняется, что поправки в закон, расширяющие категории получателей статуса ветерана боевых действий, приняли в апреле 2023 года. На федеральном уровне для таких граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных услуг. Кроме того, лицам с таким статусом полагается ежемесячная денежная выплата.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кредитные обязательства за погибших участников специальной военной операции возьмет на себя государственная организация. До принятия этого документа в случае смерти заемщика обязательства прекращались кредитором – банком.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют
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сво, соцзащита, правительство россии, новости, общество, закон и право, россия
Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

Правительство: добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

17:18 01.08.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрисяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца", - говорится на сайте правительства.
Правила выдачи этого документа утверждены постановлениями правительства. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы.
Уточняется, что поправки в закон, расширяющие категории получателей статуса ветерана боевых действий, приняли в апреле 2023 года. На федеральном уровне для таких граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных услуг. Кроме того, лицам с таким статусом полагается ежемесячная денежная выплата.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кредитные обязательства за погибших участников специальной военной операции возьмет на себя государственная организация. До принятия этого документа в случае смерти заемщика обязательства прекращались кредитором – банком.
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