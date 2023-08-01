https://crimea.ria.ru/20230801/dobrovoltsy-uchastniki-svo-poluchat-udostovereniya-veterana-boevykh-deystviy-1130474680.html

Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий

Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T17:18

2023-08-01T17:18

2023-08-01T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Правила выдачи этого документа утверждены постановлениями правительства. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы.Уточняется, что поправки в закон, расширяющие категории получателей статуса ветерана боевых действий, приняли в апреле 2023 года. На федеральном уровне для таких граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных услуг. Кроме того, лицам с таким статусом полагается ежемесячная денежная выплата.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кредитные обязательства за погибших участников специальной военной операции возьмет на себя государственная организация. До принятия этого документа в случае смерти заемщика обязательства прекращались кредитором – банком.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, соцзащита, правительство россии, новости, общество, закон и право, россия