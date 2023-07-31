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Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВО
Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кредитные обязательства за погибших участников специальной военной операции возьмет на себя... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T17:45
2023-07-31T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кредитные обязательства за погибших участников специальной военной операции возьмет на себя государственная организация. Информация об этом размещена на сайте Кремля."Подписан закон, направленный на повышение эффективности мер социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в СВО", - говорится на официальном сайте.Ранее Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Отныне члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. При этом размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.Правительство РФ также ранее утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медицинские изделия.Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняютВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
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96
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сво, закон и право, новости, ипотека, кредит, росвоенипотека, соцзащита, россия
Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВО

Кредит на квартиру за погибших участников СВО будет выплачивать "Росвоенипотека"

17:45 31.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому кредитные обязательства за погибших участников специальной военной операции возьмет на себя государственная организация. Информация об этом размещена на сайте Кремля.
"Подписан закон, направленный на повышение эффективности мер социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в СВО", - говорится на официальном сайте.
Согласно документу, погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших солдат и офицеров будет ФГКУ "Росвоенипотека". До принятия этого закона в случае смерти заемщика обязательства прекращались кредитором – банком.
Ранее Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО. Отныне члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. При этом размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.
Правительство РФ также ранее утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медицинские изделия.
Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.
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