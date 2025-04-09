https://crimea.ria.ru/20250409/kakie-dorogi-otremontiruyut-v-khersonskoy-oblasti-1145510384.html
Какие дороги отремонтируют в Херсонской области
Какие дороги отремонтируют в Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Какие дороги отремонтируют в Херсонской области
В Херсонской области в этом году отремонтируют 152 километра автодорог, сообщили в областной администрации. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T08:35
2025-04-09T08:35
2025-04-09T08:35
херсонская область
новые регионы россии
новости
ремонт дорог
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128683722_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_9c524b4029ea43f375ea27edb02524bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области в этом году отремонтируют 152 километра автодорог, сообщили в областной администрации.На данный момент активные работы ведут на участках трасс "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", "Новая Каховка – Армянск", "Херсон – Джанкой – Керчь" и "Новая Каховка – Геническ".Работы выполняют по федеральной программе восстановления транспортной инфраструктуры. В них задействовали больше 130 специалистов и свыше 190 единиц специальной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыПоток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского мостаВ Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128683722_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_81337c7781846946ccd527b62889feb0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новые регионы россии, новости, ремонт дорог, инфраструктура
Какие дороги отремонтируют в Херсонской области
В Херсонской области отремонтируют больше 150 километров дорог в 2025 году