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Какие дороги отремонтируют в Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Какие дороги отремонтируют в Херсонской области
Какие дороги отремонтируют в Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Какие дороги отремонтируют в Херсонской области
В Херсонской области в этом году отремонтируют 152 километра автодорог, сообщили в областной администрации. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T08:35
2025-04-09T08:35
херсонская область
новые регионы россии
новости
ремонт дорог
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области в этом году отремонтируют 152 километра автодорог, сообщили в областной администрации.На данный момент активные работы ведут на участках трасс "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", "Новая Каховка – Армянск", "Херсон – Джанкой – Керчь" и "Новая Каховка – Геническ".Работы выполняют по федеральной программе восстановления транспортной инфраструктуры. В них задействовали больше 130 специалистов и свыше 190 единиц специальной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыПоток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского мостаВ Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью
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херсонская область, новые регионы россии, новости, ремонт дорог, инфраструктура
Какие дороги отремонтируют в Херсонской области

В Херсонской области отремонтируют больше 150 километров дорог в 2025 году

08:35 09.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог в Херсонской области
Ремонт дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области в этом году отремонтируют 152 километра автодорог, сообщили в областной администрации.
На данный момент активные работы ведут на участках трасс "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", "Новая Каховка – Армянск", "Херсон – Джанкой – Керчь" и "Новая Каховка – Геническ".

"Кроме того, новое асфальтобетонное покрытие будет уложено на участке трассы "Великая Лепетиха – Ивановка – Геническ". По данным на текущий момент, фактический объем укладки нижних слоев дорожного покрытия составляет 85%", – добавили в администрации.

Работы выполняют по федеральной программе восстановления транспортной инфраструктуры. В них задействовали больше 130 специалистов и свыше 190 единиц специальной техники.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииНовостиРемонт дорогИнфраструктура
 
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