https://crimea.ria.ru/20250409/kakie-dorogi-otremontiruyut-v-khersonskoy-oblasti-1145510384.html

Какие дороги отремонтируют в Херсонской области

Какие дороги отремонтируют в Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Какие дороги отремонтируют в Херсонской области

В Херсонской области в этом году отремонтируют 152 километра автодорог, сообщили в областной администрации. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T08:35

2025-04-09T08:35

2025-04-09T08:35

херсонская область

новые регионы россии

новости

ремонт дорог

инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области в этом году отремонтируют 152 километра автодорог, сообщили в областной администрации.На данный момент активные работы ведут на участках трасс "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", "Новая Каховка – Армянск", "Херсон – Джанкой – Керчь" и "Новая Каховка – Геническ".Работы выполняют по федеральной программе восстановления транспортной инфраструктуры. В них задействовали больше 130 специалистов и свыше 190 единиц специальной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыПоток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского мостаВ Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, новости, ремонт дорог, инфраструктура