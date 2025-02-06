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Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста
Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста
Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T19:38
2025-02-06T19:33
сергей аксенов
джанкой
сухопутный коридор в крым
дороги крыма
логистика
крымский мост
росавтодор
инфраструктура
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.По его словам, на встрече обсуждались вопросы модернизации автодороги Симферополь – Джанкой, которая в прошлом году была передана в федеральную собственность. Силам Росавтодора уже отремонтирован важный участок трассы в черте города Джанкоя, теперь в рамках содержания ликвидируется деформация и разрушения покрытия на других участках, добавил руководитель республики.Альтернативный маршрут в Крым, он же - сухопутный коридор, соединяет полуостров с материковой Россией. Он проходит он через новые регионы – Херсонскую и Запорожскую область, а также ДНР. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусеНа Крымском мосту увеличили число досмотровых постовСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
https://crimea.ria.ru/20250206/na-trasse-tavrida-ustanovyat-energosberegayuschee-osveschenie---aksenov-1143975342.html
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сергей аксенов, джанкой, сухопутный коридор в крым, дороги крыма, логистика, крымский мост, росавтодор, инфраструктура, новости крыма, крым
Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста

Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик через Крымский мост - Аксенов

19:38 06.02.2025
 
© Telegram-канал АвтодорРасширение подъездных путей к пункту пропуска "Джанкой"
Расширение подъездных путей к пункту пропуска Джанкой
© Telegram-канал Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.
"В последнее время данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП "Джанкой" превысил трафик через Крымский мост", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, на встрече обсуждались вопросы модернизации автодороги Симферополь – Джанкой, которая в прошлом году была передана в федеральную собственность. Силам Росавтодора уже отремонтирован важный участок трассы в черте города Джанкоя, теперь в рамках содержания ликвидируется деформация и разрушения покрытия на других участках, добавил руководитель республики.
Альтернативный маршрут в Крым, он же - сухопутный коридор, соединяет полуостров с материковой Россией. Он проходит он через новые регионы – Херсонскую и Запорожскую область, а также ДНР. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Сергей АксеновДжанкойСухопутный коридор в КрымДороги КрымаЛогистикаКрымский мостРосавтодорИнфраструктураНовости КрымаКрым
 
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