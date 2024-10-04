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В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью
В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью
Ремонт восьми участков дороги на границе с Херсонской областью завершен в Крыму. Об этом на своем сайте сообщает Министерство транспорта республики. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Ремонт восьми участков дороги на границе с Херсонской областью завершен в Крыму. Об этом на своем сайте сообщает Министерство транспорта республики."Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым завершен ремонт 8 участков дороги Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью общей протяженностью более 63 км", - говорится в сообщении.В Минтрансе напомнили, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым ремонтируются различные участки дорог как регионального, так и межмуниципального значения. Проводится в том числе ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги в Симферополе, участков дорог Саки−Орловка, Керчь−Войково, Бахчисарай−Белокаменное, Золотое Поле−Курское, Белогорск−Межгорье, мостовых сооружений Таврида−Железнодорожное, Красногвардейское−Нижнегорский, Таврида−Джанкой−Красноперекопск.Среди объектов 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог. м. Работы сейчас ведутся на всех объектах.Заказчиком является Служба автомобильных дорог Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – властиВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаДесятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, херсонская область, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью

Ремонт 63 км дороги на границе с Херсонской областью завершен в Крыму

20:21 04.10.2024
 
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Ремонт восьми участков дороги на границе с Херсонской областью завершен в Крыму. Об этом на своем сайте сообщает Министерство транспорта республики.
"Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым завершен ремонт 8 участков дороги Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью общей протяженностью более 63 км", - говорится в сообщении.
По информации Минтранса РК, ремонт этих участков дороги выполнен для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение транзитного транспорта. Также эта дорога имеет важное значение для местных жителей. Сейчас завершаются работы по устройству дорожной разметки и знаков.
В Минтрансе напомнили, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым ремонтируются различные участки дорог как регионального, так и межмуниципального значения. Проводится в том числе ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги в Симферополе, участков дорог Саки−Орловка, Керчь−Войково, Бахчисарай−Белокаменное, Золотое Поле−Курское, Белогорск−Межгорье, мостовых сооружений Таврида−Железнодорожное, Красногвардейское−Нижнегорский, Таврида−Джанкой−Красноперекопск.
"Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год составляет около 6 млрд. рублей. К реализации запланировано 53 объекта", - уточняют в министерстве.
Среди объектов 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог. м. Работы сейчас ведутся на всех объектах.
Заказчиком является Служба автомобильных дорог Республики Крым.
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КрымХерсонская областьДороги КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогНовости Крыма
 
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