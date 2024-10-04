https://crimea.ria.ru/20241004/v-krymu-otremontirovali-63-km-dorog-na-granitse-s-khersonskoy-oblastyu-1140853661.html

В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью

В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью - РИА Новости Крым, 04.10.2024

В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью

Ремонт восьми участков дороги на границе с Херсонской областью завершен в Крыму. Об этом на своем сайте сообщает Министерство транспорта республики. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T20:21

2024-10-04T20:21

2024-10-04T20:21

крым

херсонская область

дороги крыма

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ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Ремонт восьми участков дороги на границе с Херсонской областью завершен в Крыму. Об этом на своем сайте сообщает Министерство транспорта республики."Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым завершен ремонт 8 участков дороги Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью общей протяженностью более 63 км", - говорится в сообщении.В Минтрансе напомнили, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым ремонтируются различные участки дорог как регионального, так и межмуниципального значения. Проводится в том числе ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги в Симферополе, участков дорог Саки−Орловка, Керчь−Войково, Бахчисарай−Белокаменное, Золотое Поле−Курское, Белогорск−Межгорье, мостовых сооружений Таврида−Железнодорожное, Красногвардейское−Нижнегорский, Таврида−Джанкой−Красноперекопск.Среди объектов 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км, 25 мостов и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 пог. м. Работы сейчас ведутся на всех объектах.Заказчиком является Служба автомобильных дорог Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – властиВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаДесятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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