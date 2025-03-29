Рейтинг@Mail.ru
В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250329/v-krymu-dali-otsenku-predlozheniyu-razreshit-onlayn-prodazhi-vina-1145300408.html
В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина
В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина - РИА Новости Крым, 29.03.2025
В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина
Разговоры о разрешении онлайн-продажи алкоголя идут давно, но до сих пор ни к чему не привели. Причина тому – федеральный закон об обороте и производстве... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T08:51
2025-03-29T08:51
эксклюзивы риа новости крым
виноделие в крыму
новости
новости крыма
мнения
общество
крым
интернет
тимофей месеняшин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139856088_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_caebe262ee1587f3fefb7c9a2f53de52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Разговоры о разрешении онлайн-продажи алкоголя идут давно, но до сих пор ни к чему не привели. Причина тому – федеральный закон об обороте и производстве алкоголя в России, который не допускает продаж через интернет.Накануне о нем заговорили снова, когда Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила инициативу по объявлению Республики Крым и Севастополя экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином. Сооснователь ассоциации Олег Николаев тогда сказал РИА Новости, что для этого нужна только правовая база. Счастье виноделовКрымские производители вина давно ждут появления новых каналов для продажи популяризации своей продукции.Он подчеркнул, что особенно хорошо данный эксперимент скажется на малом бизнесе.Также, по словам владельца одного из крымских винодельческих хозяйств Алексея Акчурина, преимуществ для виноделов больше, чем минусов."Во всем мире это есть и очень эффективно работаем, хотелось бы, чтобы у нас такое было. Чем больше возможностей у нас будет, тем лучше", - сказал он.Акчурин считает, что основная проблема в торговле винодельческой продукцией сейчас - ограничения в рекламе, и виноделы надеются, что подобный эксперимент позволит им продвигать товар в интернете.Если смотреть на это с точки зрения потребителя, то здесь тоже есть плюс – удовлетворение большого спроса на крымскую продукцию."Достаточно большой спрос на крымское вино есть в регионах России, поэтому онлайн-продажа скорее будет удовлетворять людей, которые хотят заказать продукцию напрямую с завода", - утверждает Месеняшин.Противоречие законуПрибыль и развитие индустрии – это одни из главных плюсов инициативы, но, как и сам алкоголь, его продажа предполагает негативные стороны. Главная из них - ограничение продажи несовершеннолетним, напоминают эксперты.В министерстве подчеркнули, что инициатива ассоциации виноделов Севастополя, в целом, противоречит существующему закону. В ведомстве сослались на пункт 1 статьи 26 Федерального закона № 171, где прописано ограничение на дистанционную продажу спиртосодержащей продукции.Еще одной весомой проблемой является фальсификат, которого может стать гораздо больше после запуска онлайн-продажи вина.В минпроме Крыма также отметили, что инициатива ассоциации виноделов Севастополя не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год В Севастополе пересчитают виноградникиГнали и продавали опасный алкоголь – двое жителей Алушты пойдут под суд
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139856088_31:0:1168:853_1920x0_80_0_0_ae2c88e6a345922c7e83ba3ed271be9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виноделие в крыму, новости, новости крыма, мнения, общество, крым, интернет, тимофей месеняшин
В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина

Продажа вина в Крыму через интернет - мнения за и против

08:51 29.03.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВино
Вино
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Разговоры о разрешении онлайн-продажи алкоголя идут давно, но до сих пор ни к чему не привели. Причина тому – федеральный закон об обороте и производстве алкоголя в России, который не допускает продаж через интернет.
Накануне о нем заговорили снова, когда Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила инициативу по объявлению Республики Крым и Севастополя экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином. Сооснователь ассоциации Олег Николаев тогда сказал РИА Новости, что для этого нужна только правовая база.

Счастье виноделов

Крымские производители вина давно ждут появления новых каналов для продажи популяризации своей продукции.

"Онлайн-продажа для крымских виноделов нужна, чтобы расширять свои зоны присутствия, реализовать вино в другие регионы, куда дорого и тяжело везти. Поэтому мы, однозначно, к этому относимся позитивно", - рассказал РИА Новости Крым директор Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Тимофей Месеняшин.

Он подчеркнул, что особенно хорошо данный эксперимент скажется на малом бизнесе.
Также, по словам владельца одного из крымских винодельческих хозяйств Алексея Акчурина, преимуществ для виноделов больше, чем минусов.
"Во всем мире это есть и очень эффективно работаем, хотелось бы, чтобы у нас такое было. Чем больше возможностей у нас будет, тем лучше", - сказал он.
Акчурин считает, что основная проблема в торговле винодельческой продукцией сейчас - ограничения в рекламе, и виноделы надеются, что подобный эксперимент позволит им продвигать товар в интернете.
Если смотреть на это с точки зрения потребителя, то здесь тоже есть плюс – удовлетворение большого спроса на крымскую продукцию.
"Достаточно большой спрос на крымское вино есть в регионах России, поэтому онлайн-продажа скорее будет удовлетворять людей, которые хотят заказать продукцию напрямую с завода", - утверждает Месеняшин.

Противоречие закону

Прибыль и развитие индустрии – это одни из главных плюсов инициативы, но, как и сам алкоголь, его продажа предполагает негативные стороны. Главная из них - ограничение продажи несовершеннолетним, напоминают эксперты.
"Она не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними гражданами, а местом его доставки возможно определить любую территорию, например, где продажа такой продукции запрещена законом (школы)", - говорится в ответе на информационный запрос РИА Новости Крым от минпрома Крыма.
В министерстве подчеркнули, что инициатива ассоциации виноделов Севастополя, в целом, противоречит существующему закону. В ведомстве сослались на пункт 1 статьи 26 Федерального закона № 171, где прописано ограничение на дистанционную продажу спиртосодержащей продукции.
Еще одной весомой проблемой является фальсификат, которого может стать гораздо больше после запуска онлайн-продажи вина.
В минпроме Крыма также отметили, что инициатива ассоциации виноделов Севастополя не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
В Севастополе пересчитают виноградники
Гнали и продавали опасный алкоголь – двое жителей Алушты пойдут под суд
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВиноделие в КрымуНовостиНовости КрымаМненияОбществоКрымИнтернетТимофей Месеняшин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина
08:39Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
08:25В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь
08:01Землетрясение произошло в Пятигорске
07:36Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины
07:02При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнение
00:01Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
22:18Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
21:43Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США
21:22Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста
20:38ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
20:09Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
19:53Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме
19:06Очередь на Крымском мосту выросла до 700 машин
19:03Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул
18:51Мощное землетрясение в Мьянме: погибли 144 человека
18:31Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
17:43Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ
17:04Крымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля
Лента новостейМолния