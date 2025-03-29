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В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина

В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина - РИА Новости Крым, 29.03.2025

В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина

Разговоры о разрешении онлайн-продажи алкоголя идут давно, но до сих пор ни к чему не привели. Причина тому – федеральный закон об обороте и производстве... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T08:51

2025-03-29T08:51

2025-03-29T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Разговоры о разрешении онлайн-продажи алкоголя идут давно, но до сих пор ни к чему не привели. Причина тому – федеральный закон об обороте и производстве алкоголя в России, который не допускает продаж через интернет.Накануне о нем заговорили снова, когда Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила инициативу по объявлению Республики Крым и Севастополя экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином. Сооснователь ассоциации Олег Николаев тогда сказал РИА Новости, что для этого нужна только правовая база. Счастье виноделовКрымские производители вина давно ждут появления новых каналов для продажи популяризации своей продукции.Он подчеркнул, что особенно хорошо данный эксперимент скажется на малом бизнесе.Также, по словам владельца одного из крымских винодельческих хозяйств Алексея Акчурина, преимуществ для виноделов больше, чем минусов."Во всем мире это есть и очень эффективно работаем, хотелось бы, чтобы у нас такое было. Чем больше возможностей у нас будет, тем лучше", - сказал он.Акчурин считает, что основная проблема в торговле винодельческой продукцией сейчас - ограничения в рекламе, и виноделы надеются, что подобный эксперимент позволит им продвигать товар в интернете.Если смотреть на это с точки зрения потребителя, то здесь тоже есть плюс – удовлетворение большого спроса на крымскую продукцию."Достаточно большой спрос на крымское вино есть в регионах России, поэтому онлайн-продажа скорее будет удовлетворять людей, которые хотят заказать продукцию напрямую с завода", - утверждает Месеняшин.Противоречие законуПрибыль и развитие индустрии – это одни из главных плюсов инициативы, но, как и сам алкоголь, его продажа предполагает негативные стороны. Главная из них - ограничение продажи несовершеннолетним, напоминают эксперты.В министерстве подчеркнули, что инициатива ассоциации виноделов Севастополя, в целом, противоречит существующему закону. В ведомстве сослались на пункт 1 статьи 26 Федерального закона № 171, где прописано ограничение на дистанционную продажу спиртосодержащей продукции.Еще одной весомой проблемой является фальсификат, которого может стать гораздо больше после запуска онлайн-продажи вина.В минпроме Крыма также отметили, что инициатива ассоциации виноделов Севастополя не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год В Севастополе пересчитают виноградникиГнали и продавали опасный алкоголь – двое жителей Алушты пойдут под суд

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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