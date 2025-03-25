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В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
Масштабная реконструкция, которая началась на заводе шампанских вин в судакском регионе, позволит создать до ста рабочих мест и увеличить производство с трех до РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T21:05
2025-03-25T21:05
2025-03-25T21:05
владимир константинов
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Масштабная реконструкция, которая началась на заводе шампанских вин в судакском регионе, позволит создать до ста рабочих мест и увеличить производство с трех до пяти миллионов бутылок продукции в год. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе рабочей поездки он осмотрел в Судаке осмотрел спортивные, социальные и культурные объекты.Для республики это масштабный проект, подчеркнул он, а завод шампанских вин – место, которое будет привлекать туристов.Кроме того, в ходе поездки глава крымского парламента осмотрел модульный физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Солнечная Долина, который был построен на месте старого здания в 2024 году. А в селе Морское осмотрел ход строительства детского сада на 140 мест и ремонта сельского клуба.Также в прошлом году в Судаке открыли Курортный парк и мемориал Славы, посвященный местным жителям, погибшим за Отечество при исполнении воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах, в том числе — в СВО, отметил политик.Кроме того, он пообещал взять в работу обустройство пляжных территорий в селе Морское, поскольку это важно для местных жителей.Как следует из распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России выделит из резервного фонда 770 миллионов рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в трех санаториях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройствоКак в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма векаСколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
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владимир константинов, судак, новый свет, крым, новости крыма
В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
В Крыму на заводе шампанских вин будут производить 5 миллионов бутылок в год
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Масштабная реконструкция, которая началась на заводе шампанских вин в судакском регионе, позволит создать до ста рабочих мест и увеличить производство с трех до пяти миллионов бутылок продукции в год. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В ходе рабочей поездки он осмотрел в Судаке осмотрел спортивные, социальные и культурные объекты.
"На заводе шампанских вин "Новый свет" проводится масштабная реконструкция, которой предусмотрено открытие нового промышленного здания, ремонт исторических тоннелей для хранения готовой продукции, обустройство парка, дегустационных площадок, амфитеатра. Реализация проекта позволит создать около 100 рабочих мест, увеличить производство с трех до пяти миллионов бутылок в год", – рассказал Константинов.
Для республики это масштабный проект, подчеркнул он, а завод шампанских вин – место, которое будет привлекать туристов.
Кроме того, в ходе поездки глава крымского парламента осмотрел модульный физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Солнечная Долина, который был построен на месте старого здания в 2024 году. А в селе Морское осмотрел ход строительства детского сада на 140 мест и ремонта сельского клуба.
Также в прошлом году в Судаке открыли Курортный парк и мемориал Славы, посвященный местным жителям, погибшим за Отечество при исполнении воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах, в том числе — в СВО, отметил политик.
"Участок дороги Судак – Алушта в районе села Морское остро нуждался в ремонте после "шторма века", из-за разрушения движение по нему было прекращено. Восстановительные работы выполнены в короткие сроки, на профессиональном уровне, с учетом возможного повторения таких штормов", – уточнил Константинов.
Кроме того, он пообещал взять в работу обустройство пляжных территорий в селе Морское, поскольку это важно для местных жителей.
Как следует из распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России выделит из резервного фонда
770 миллионов рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в трех санаториях.
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