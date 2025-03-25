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В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год

В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год

Масштабная реконструкция, которая началась на заводе шампанских вин в судакском регионе, позволит создать до ста рабочих мест и увеличить производство с трех до РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T21:05

2025-03-25T21:05

2025-03-25T21:05

владимир константинов

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Масштабная реконструкция, которая началась на заводе шампанских вин в судакском регионе, позволит создать до ста рабочих мест и увеличить производство с трех до пяти миллионов бутылок продукции в год. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе рабочей поездки он осмотрел в Судаке осмотрел спортивные, социальные и культурные объекты.Для республики это масштабный проект, подчеркнул он, а завод шампанских вин – место, которое будет привлекать туристов.Кроме того, в ходе поездки глава крымского парламента осмотрел модульный физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Солнечная Долина, который был построен на месте старого здания в 2024 году. А в селе Морское осмотрел ход строительства детского сада на 140 мест и ремонта сельского клуба.Также в прошлом году в Судаке открыли Курортный парк и мемориал Славы, посвященный местным жителям, погибшим за Отечество при исполнении воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах, в том числе — в СВО, отметил политик.Кроме того, он пообещал взять в работу обустройство пляжных территорий в селе Морское, поскольку это важно для местных жителей.Как следует из распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России выделит из резервного фонда 770 миллионов рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в трех санаториях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройствоКак в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма векаСколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет

судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, судак, новый свет, крым, новости крыма