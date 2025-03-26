Магнитная буря движется к Земле
Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на четверг – ученые
© xras.ruТонкие магнитные структуры в короне Солнца над активной областью
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на четверг, 27 марта. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, космический удар уровня G1 следует ожидать ровно в полночь. Буря будет бушевать до трех часов ночи, затем магнитосфера немного успокоится, но все еще будет оставаться в "желтом" диапазоне. В 6 часов утра геомагнитный удар повторится – буря продолжится до 9 часов утра.
Далее возмущения полностью прекратятся, а с 18 часов и до полуночи снова ожидается возмущение невысокого уровня, не достигающее "красной" штормовой отметки.
В соответствии с долгосрочным прогнозом, с 28 марта по 5 апреля магнитные бури не ожидаются. Однако новые геомагнитные удары прогнозируются на 5, 8,9,10, 22 и 24 апреля.
В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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