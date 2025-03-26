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Магнитная буря движется к Земле

Магнитная буря движется к Земле - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Магнитная буря движется к Земле

Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на четверг, 27 марта. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T20:54

2025-03-26T20:54

2025-03-26T20:54

магнитные бури

космос

новости

солнце

земля

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на четверг, 27 марта. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Далее возмущения полностью прекратятся, а с 18 часов и до полуночи снова ожидается возмущение невысокого уровня, не достигающее "красной" штормовой отметки.В соответствии с долгосрочным прогнозом, с 28 марта по 5 апреля магнитные бури не ожидаются. Однако новые геомагнитные удары прогнозируются на 5, 8,9,10, 22 и 24 апреля.В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, новости, солнце, земля, метеозависимость