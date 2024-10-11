https://crimea.ria.ru/20241011/krymskie-uchenye-nauchilis-zaranee-videt-vzryvy-na-solntse-1141018753.html

Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T18:55

2024-10-11T18:55

2024-10-11T18:55

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александр вольвач

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.События более долгосрочных периодов прогнозируют только весьма условно. Один из методов основан на аналогии: ученые сравнивают текущую конфигурацию на Солнце с похожими событиями прошлых периодов и делают вывод о вероятности похожих последствий.Второй метод связан с физическим расчетом, на основе которого, в теории, возможно сделать прогноз. Однако пока человечество недостаточно глубоко знает процессы, происходящие внутри светила, поэтому такие прогнозы тоже не точны. Третий и совершенно новый способ изобрели и запатентовали крымские астрономы - он основан на анализе многолетних наблюдений, которые дали возможность ученым выявить неизменные закономерности.Уже сейчас крымские ученые могут делать такие прогнозы в ручном режиме. Дальше процесс автоматизируют - соответствующие алгоритмы уже прописывают и скоро новый уникальный метод будет широко использоваться крымской Службой Солнца.Мощная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце началась в четверг и продолжает бушевать на Земле прямо сейчас. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитные возмущения продолжаться до 12 октября включительно. В связи с очередным взрывом на Солнце в Крыму в ночь на 11 октября наблюдали полярное свечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

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