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Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T18:55
2024-10-11T18:55
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александр вольвач
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.События более долгосрочных периодов прогнозируют только весьма условно. Один из методов основан на аналогии: ученые сравнивают текущую конфигурацию на Солнце с похожими событиями прошлых периодов и делают вывод о вероятности похожих последствий.Второй метод связан с физическим расчетом, на основе которого, в теории, возможно сделать прогноз. Однако пока человечество недостаточно глубоко знает процессы, происходящие внутри светила, поэтому такие прогнозы тоже не точны. Третий и совершенно новый способ изобрели и запатентовали крымские астрономы - он основан на анализе многолетних наблюдений, которые дали возможность ученым выявить неизменные закономерности.Уже сейчас крымские ученые могут делать такие прогнозы в ручном режиме. Дальше процесс автоматизируют - соответствующие алгоритмы уже прописывают и скоро новый уникальный метод будет широко использоваться крымской Службой Солнца.Мощная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце началась в четверг и продолжает бушевать на Земле прямо сейчас. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитные возмущения продолжаться до 12 октября включительно. В связи с очередным взрывом на Солнце в Крыму в ночь на 11 октября наблюдали полярное свечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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космос, солнце, вспышки на солнце, новости, крым, новости крыма, александр вольвач, кфу (крымский федеральный университет)
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

Крымские ученые изобрели новый метод прогнозирования солнечных вспышек

18:55 11.10.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
"Сейчас следующее геомагнитное возмущение человечество может "увидеть" за 16-24 часа. Работает это так: вспышка на Солнце в оптическим диапазоне видна за 8 минут, но Земли она достигает с гораздо меньшей скоростью и мы имеем зазор времени для прогноза. Это измеряется, это реальная картина", - поясняет ученый.
События более долгосрочных периодов прогнозируют только весьма условно. Один из методов основан на аналогии: ученые сравнивают текущую конфигурацию на Солнце с похожими событиями прошлых периодов и делают вывод о вероятности похожих последствий.
"Здесь идет своего рода угадывание по методу аналогии. Это скорее искусство, чем наука", - говорит Вольвач.
Второй метод связан с физическим расчетом, на основе которого, в теории, возможно сделать прогноз. Однако пока человечество недостаточно глубоко знает процессы, происходящие внутри светила, поэтому такие прогнозы тоже не точны. Третий и совершенно новый способ изобрели и запатентовали крымские астрономы - он основан на анализе многолетних наблюдений, которые дали возможность ученым выявить неизменные закономерности.

"Метод состоит в том, что мы отслеживаем изменение статистического функционала. Мы научились замечать в случайных хаотических процессах процессы постоянные. Мы теперь способны с высокой достоверностью предсказать происхождение вспышки за 5-7 дней. На это изобретение Роспатент нам выдал патент", - рассказывает доктор наук.

Уже сейчас крымские ученые могут делать такие прогнозы в ручном режиме. Дальше процесс автоматизируют - соответствующие алгоритмы уже прописывают и скоро новый уникальный метод будет широко использоваться крымской Службой Солнца.
Мощная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце началась в четверг и продолжает бушевать на Земле прямо сейчас. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитные возмущения продолжаться до 12 октября включительно. В связи с очередным взрывом на Солнце в Крыму в ночь на 11 октября наблюдали полярное свечение.
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