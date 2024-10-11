https://crimea.ria.ru/20241011/krymskie-uchenye-nauchilis-zaranee-videt-vzryvy-na-solntse-1141018753.html
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T18:55
2024-10-11T18:55
2024-10-11T18:55
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александр вольвач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.События более долгосрочных периодов прогнозируют только весьма условно. Один из методов основан на аналогии: ученые сравнивают текущую конфигурацию на Солнце с похожими событиями прошлых периодов и делают вывод о вероятности похожих последствий.Второй метод связан с физическим расчетом, на основе которого, в теории, возможно сделать прогноз. Однако пока человечество недостаточно глубоко знает процессы, происходящие внутри светила, поэтому такие прогнозы тоже не точны. Третий и совершенно новый способ изобрели и запатентовали крымские астрономы - он основан на анализе многолетних наблюдений, которые дали возможность ученым выявить неизменные закономерности.Уже сейчас крымские ученые могут делать такие прогнозы в ручном режиме. Дальше процесс автоматизируют - соответствующие алгоритмы уже прописывают и скоро новый уникальный метод будет широко использоваться крымской Службой Солнца.Мощная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце началась в четверг и продолжает бушевать на Земле прямо сейчас. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитные возмущения продолжаться до 12 октября включительно. В связи с очередным взрывом на Солнце в Крыму в ночь на 11 октября наблюдали полярное свечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
https://crimea.ria.ru/20241011/v-krymu-zazhglos-polyarnoe-siyanie--kogda-povtoritsya-svechenie-1141015392.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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космос, солнце, вспышки на солнце, новости, крым, новости крыма, александр вольвач, кфу (крымский федеральный университет)
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымские ученые изобрели новый метод прогнозирования солнечных вспышек
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
"Сейчас следующее геомагнитное возмущение человечество может "увидеть" за 16-24 часа. Работает это так: вспышка на Солнце в оптическим диапазоне видна за 8 минут, но Земли она достигает с гораздо меньшей скоростью и мы имеем зазор времени для прогноза. Это измеряется, это реальная картина", - поясняет ученый.
События более долгосрочных периодов прогнозируют только весьма условно. Один из методов основан на аналогии: ученые сравнивают текущую конфигурацию на Солнце с похожими событиями прошлых периодов и делают вывод о вероятности похожих последствий.
"Здесь идет своего рода угадывание по методу аналогии. Это скорее искусство, чем наука", - говорит Вольвач.
Второй метод связан с физическим расчетом, на основе которого, в теории, возможно сделать прогноз. Однако пока человечество недостаточно глубоко знает процессы, происходящие внутри светила, поэтому такие прогнозы тоже не точны. Третий и совершенно новый способ изобрели и запатентовали крымские астрономы - он основан на анализе многолетних наблюдений, которые дали возможность ученым выявить неизменные закономерности.
"Метод состоит в том, что мы отслеживаем изменение статистического функционала. Мы научились замечать в случайных хаотических процессах процессы постоянные. Мы теперь способны с высокой достоверностью предсказать происхождение вспышки за 5-7 дней. На это изобретение Роспатент нам выдал патент", - рассказывает доктор наук.
Уже сейчас крымские ученые могут делать такие прогнозы в ручном режиме. Дальше процесс автоматизируют - соответствующие алгоритмы уже прописывают и скоро новый уникальный метод будет широко использоваться крымской Службой Солнца.
Мощная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце началась в четверг и продолжает бушевать на Земле прямо сейчас. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитные возмущения продолжаться до 12 октября включительно. В связи с очередным взрывом на Солнце в Крыму в ночь на 11 октября наблюдали полярное свечение.
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