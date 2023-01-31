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Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новый околоземный астроид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T07:02

2023-01-31T07:02

2023-01-31T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новый околоземный астроид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет. Об этом и других своих открытиях РИА Новости Крым рассказал сам автор космических находок.Астероид из класса АполлоновВсего, по словам Борисова, существует четыре класса астероидов: Атиры, Атоны, Амуры и Аполлоны. 2022YG относится к последним. Это значит, его орбита лежит от Солнца дальше земной, она вытянута и на максимальном расстоянии объект удаляется от Земли на 0,3 астрономических единицы или 50 млн километров."Он вращается вокруг Солнца, но вместе с Землей и заодно вокруг Земли. По расчетам, этот квазиспутник был захвачен нашей планетой где-то в 60-х годах XX века, и еще около двухсот лет продолжит вращаться с нами в тандеме, а потом уйдет дальше. Гравитации Земли не хватит, чтобы удержать его в своих владениях навсегда", – поясняет Борисов.Небесные угрозыПо словам Борисова, объект интересен с точки зрения потенциального изучения. По космическим меркам он находится совсем рядом с Землей и это соседство продолжится достаточно долго, чтобы отправить к нему исследовательский зонд. При этом размер 2022YG небольшой: всего 20-30 метров в диаметре. Поэтому объект не является потенциально опасным для планеты: "Даже если он упадет, каких-либо катастрофических последствий от этого не случится", – убежден Борисов.Что касается других небесных угроз, сейчас, по словам астронома, ученым неизвестны объекты, которые могли бы всерьез угрожать Земле. Вместе с тем ежегодно в мире открывают около трех тысяч околоземных астероидов, в том числе потенциально опасных.11 комет и 20 астероидовАстероид 2022YG в коллекции открытий Геннадия Борисова стал юбилейным – двадцатым. Раньше исследователь "охотился" в основном за кометами, но в последнее время решил изменить методику наблюдений:Несмотря на то, что Борисов является сотрудником крымского астрономического научного центра, все свои открытия он сделал на досуге, наблюдая за ночным небом в свой собственный любительский телескоп. Сейчас модернизирует свою аппаратуру и ждет подходящей погоды, чтобы продолжить наблюдения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системыУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние

https://crimea.ria.ru/20230119/mezhdu-bolshoy-medveditsey-i-polyarnoy-zvezdoy-k-zemle-letit-kometa-1126452373.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, астрономия, наука и технологии, космос, геннадий борисов, общество, новости, новости крыма, авторы