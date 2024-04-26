https://crimea.ria.ru/20240426/generalnyy-direktor-rossii-segodnya-dmitriy-kiselev-otmechaet-yubiley-1136868528.html

Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отмечает юбилей

Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отмечает юбилей - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев отмечает юбилей

Сегодня 70-летний юбилей отмечает российский тележурналист, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T07:40

2024-04-26T07:40

2024-04-26T08:26

дмитрий киселев

новости

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

журналистика

юбилей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Сегодня 70-летний юбилей отмечает российский тележурналист, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев.Дмитрий Киселев родился в Москве.Учился в медицинском училище № 6. В 1978 году окончил норвежское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).С 1978 по 1989 годы работал на Иновещании (Московское радио) Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.В 1989 году начал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время", парламентским корреспондентом.В 1989-1991 годах – ведущий новостей ТСН (ежедневная программа новостей, выходившая на Центральном телевидении). В январе 1991 года, после отказа зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии, вместе с ведущей Татьяной Митковой был отстранен от ведения информационных программ.После закрытия ТСН в мае 1991 года сотрудничал с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL, японской телекомпанией NHK.В 1992-1994 годах – руководитель регионального бюро телекомпании "Останкино" (позднее – ОРТ, Первый канал) в странах Северной Европы и Бенилюкса.В 1994-1995 годы – ведущий программы "Час Пик" на ОРТ. В 1994-1996 годах – автор и ведущий программы "Окно в Европу" на ОРТ.В период 1995-2001 годов был автором и ведущим программы "Национальный Интерес" на телеканалах REN-TV, РТР, ТНТ, ТВЦ. В 1999-2000 - автор и ведущий программы "В центре событий" на ТВЦ.В 2000-2004 годах – главный редактор информационной службы телеканала ICTV (Украина), ведущий информационной программы "Факты" и ежедневной информационно-аналитической программы "Подробно с Дмитрием Киселевым" (до 2006 года).С 2003 года начал работать на канале "Россия", где вел новую программу "Утренний разговор с Дмитрием Киселевым".В 2003-2004 годах был ведущим программы "Парламентский час". Работал с документальными программами.В 2005 году стал ведущим программы "Вести. Подробности".В 2005-2006 годах – ведущий информационно-аналитической программы "Вести+".С 2006 по 2008 – вел программу "Вести" в 20.00 в паре с Марией Ситтель.С 2006 по март 2012 года – ведущий общественно-политического ток-шоу "Национальный интерес".С июля 2008 года по июль 2012 года занимал должность заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Курировал все информационное направление медиакорпорации: дирекцию информационных программ канала "Россия", канал "Вести 24", информационные службы радиостанций "Маяк", "Радио России", "Вести FM".С марта по июнь 2012 года – ведущий общественно-политического ток-шоу "Исторический процесс".С сентября 2012 года и по настоящее время – автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия".9 декабря 2013 года указом президента России назначен генеральным директором ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (ныне международная медиагруппа "Россия сегодня"), созданного на базе РИА Новости.С января 2014 года (кроме 2017 года) по 2019 год был ведущим традиционных рождественских интервью со Святейшим патриархом Кириллом.С сентября 2015 года по декабрь 2015 года вел интеллектуальную игру "Знание - сила" на телеканале "Россия".В 2003 году по инициативе Дмитрия Киселева и его друзей появился Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.Председатель Совета по СМИ российско-китайского комитета мира, дружбы и развития.Член президиума Общества русской словесности.Член Общественной палаты России (2023-2026).Входит в комиссию по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.Автор документальных фильмов "Сахаров", "100 дней Горбачева", "100 дней Ельцина", "1/6 часть суши", "Великая русская революция" (2017), "Красный проект" (2022).Соавтор книги "Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное" (2019).Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), преподобного Сергия Радонежского II степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, новости, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика, юбилей, сми