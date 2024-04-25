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Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти
Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти
Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти. Об этом сообщает Росавтодор. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T23:20
2024-04-25T23:20
крымский мост
росавтодор
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керчь
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти. Об этом сообщает Росавтодор."Начиная с мая нагрузка на Крымский мост будет постепенно увеличиваться: туристы и отдыхающие направятся в сторону полуострова. Поэтому требуется обеспечить безопасный проезд и сократить время прохождения досмотра", - сообщили в Росавтодоре.На подходах к сооружению появятся дополнительные пункты безопасности, а для автобусов предусмотрят выделенную полосу."Еще в этом году завершаем возведение нового участка А-289. Он обойдет населенные пункты и выведет из них транзит", - говорится в сообщении.Благодаря всем этим мерам время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти.
https://crimea.ria.ru/20240425/krym-stanet-blizhe-putin-poruchil-sokratit-vremya-v-puti-1136866074.html
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РИА Новости Крым
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Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти

Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти - Росавтодор

23:20 25.04.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти. Об этом сообщает Росавтодор.
"Начиная с мая нагрузка на Крымский мост будет постепенно увеличиваться: туристы и отдыхающие направятся в сторону полуострова. Поэтому требуется обеспечить безопасный проезд и сократить время прохождения досмотра", - сообщили в Росавтодоре.

На подходах к сооружению появятся дополнительные пункты безопасности, а для автобусов предусмотрят выделенную полосу.

"Еще в этом году завершаем возведение нового участка А-289. Он обойдет населенные пункты и выведет из них транзит", - говорится в сообщении.
Благодаря всем этим мерам время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти.
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Заголовок открываемого материала
23:20Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти
22:53Главные новости Крыма: 25 апреля
22:33Главное за день: 25 апреля
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21:51Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути
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