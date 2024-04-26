https://crimea.ria.ru/20240426/masshtabnoe-otklyuchenie-elektroenergii-v-sevastopole--vremya-i-adresa-1136865120.html

Масштабное отключение электроэнергии в Севастополе – время и адреса

Масштабное отключение электроэнергии в Севастополе – время и адреса - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Масштабное отключение электроэнергии в Севастополе – время и адреса

В Севастополе планируются масштабные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T07:34

2024-04-26T07:34

2024-04-26T07:35

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе планируются масштабные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.С 09:00 до 13:00 26 апреля будет отключено электричество на улице Андрея Первозванного в домах № 25, 27, 47, 49.С 10:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии в некоторых домах на улицах Абрикосовая, Гранатная, Мореходная (и Мореходный переулок), Айландовая, Генерала Жидилова, в проездах Кипарисовом и Троицком, в тупиках Обрывистый и Сливовый, а также в СНТ "Горный".В течение рабочего дня с 09:00 до 17:00 возможны отключения на час-полтора по некоторым адресам на улицах Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е.Бершанской, Ильи Поликахина, Летчицы Литвиновой, Летчицы Себровой, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Ковпака, Балтийская, Московская, Орджоникидзе, Симферопольская, Харьковская, Кавказская, Пластунская (и проезд Пластунский), Артиллеристов (проезд Артиллеристов), Танкистов (проезд Танкистов), Донская, Каспийская, а также в переулках Блиндажный, Кирьянова, Берманском и на территории СТ"Сапун-гора".В селе Орловка возможны отключения на улицах Озерная, Качинское шоссе, Землянского, Красноярская и в переулке Багряный.В поселке Любимовка – на улицах Федоровская, Новая и Приморская.В селе Полюшко возможны отключения электроэнергии на час-полтора на территории СТ "Нива" и в переулке Западном.В селе Орлиное – на улицах Круговая, Ласпинская, Тюкова, Ореховая, Пушкина, а также в перулках Трактористов и Байдарском.В селе Тыловое – на улицах Лесная, Стахановская, Командира Барабаша, Якова Халипа, шоссе Генерала Моргунова, а также переулки 8 Воздушной армии и Шкиперский.Более подробно с адресами и номерами домов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго.В Симферополе в рамках масштабной реконструкции объектов инфраструктуры завершили работы на подстанции "Форос", мощность которой была увеличена втрое.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь летБольшая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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