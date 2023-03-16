https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-postroyat-11-mln-kvadratov-zhilya-v-blizhayshie-sem-let-1127589159.html

В Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет

В Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет

До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья, за прошедшие девять лет этот показатель составил 2... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T17:49

2023-03-16T17:49

2023-03-16T17:49

ольга ковитиди

государственная дума рф

совет федерации

крым

жилье

жилье в крыму

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья, за прошедшие девять лет этот показатель составил 2 миллиона "квадратов". Об этом сообщила сенатор РФ Ольга Ковитиди.Строительный рекорд Крыма"Сегодня мы можем твердо сказать, что Крым – достаточно развитый строительный регион. За девять лет введено почти два миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Всего до 2030 года будет введено порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья", - сказала Ковитиди в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.Сенатор также отметила, что по итогам прошлого года в республике было введено почти 930 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордом для региона.Школы, детсады и больницыПолитик добавила, что с 2014 года в Крыму построено семь школ на 5300 мест, а до конца 2027 года будет построено еще 14. Кроме того, возведено 137 детских садов более чем на 36 тысяч мест. Стопроцентная доступность дошкольного образования в Крыму будет достигнута к 2024 году, заверила она.Говоря о развитии здравоохранения РК, Ковитиди сообщила, что за период нахождения Крыма в составе РФ на модернизацию системы здравоохранения региона направлено 35,3 млрд рублей.Были открыты многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе, созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте, новое паллиативное детское отделение на базе Республиканской детской клинической больницы.Также в Крыму установили 30 модульных подстанций базирования бригад скорой помощи, построено или отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий."За 2014-2022 годы в учреждения здравоохранения приобретено более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, 33 передвижных диагностических комплексов, 326 автомобилей скорой медицинской помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта", – добавила сенатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов

https://crimea.ria.ru/20230316/nazvana-summa-vlozheniy-v-ekonomiku-kryma-za-9-let-v-sostave-rossii-1127588528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ковитиди, государственная дума рф, совет федерации, крым, жилье, жилье в крыму, строительство