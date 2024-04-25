Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
В Симферополе ввели в эксплуатацию ключевой объект энергетической инфраструктуры
16:05 25.04.2024 (обновлено: 16:08 25.04.2024)
© КрымэнергоГУП РК "Крымэнерго" после реконструкции запустило высоковольтную подстанцию "Фотон" в г. Симферополе
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе после реконструкции запустили высоковольтную подстанцию (ПС) "Фотон", мощность которой выросла более чем в три раза. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"Фотон" стал одним из ключевых объектов сетевой инфраструктуры Симферополя и района. Подстанция обеспечивает энергоснабжение более 25 тысяч потребителей.
"В рамках проекта была проведена замена двух силовых трансформаторов, в результате которой мощность энергоузла увеличилась более чем в три раза - с 40 МВА до 126 МВА. Также на подстанции установлено новое комплектное распределительное элегазовое (в изолирующей оболочке, заполненной специальным газом – ред.) устройство 110 кВ", - говорится в сообщении.
Модернизация объекта началась в июле 2022 года. На подстанции использовалось оборудование исключительно отечественного производства. "Фотоном" можно управлять дистанционно, без привлечения персонала. Это существенно сокращает время переключений, вывода в ремонт оборудования и ликвидации аварийных режимов, подчеркнули в пресс-службе. На модернизацию энергообъекта было потрачено более 1 млрд рублей.
"Обновленная подстанция позволит повысить стабильность подачи энергии и сформировать резерв для подключения к сетям новых заявителей. Это придаст стимул для перспективного развития Симферополя и прилегающих территорий", - заверили в компании.
Ранее о том, что в Крыму завершили реконструкцию двух ключевых электроподстанций, сообщил вице-премьер РФ Марат Хусснулин. Это позволит полностью покрыть потребности в электроэнергии как жителей Евпатории, так и будущих туристических объектов.
В 2023 году была завершена реконструкция подстанции "Северная" в Симферополе.
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