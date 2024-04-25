https://crimea.ria.ru/20240425/simferopol-budet-rasshiryatsya-vvedena-v-stroy-novaya-elektropodstantsiya-1136854508.html

Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция

Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция

В Симферополе после реконструкции запустили высоковольтную подстанцию (ПС) "Фотон", мощность которой выросла более чем в три раза. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T16:05

2024-04-25T16:05

2024-04-25T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе после реконструкции запустили высоковольтную подстанцию (ПС) "Фотон", мощность которой выросла более чем в три раза. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго"."Фотон" стал одним из ключевых объектов сетевой инфраструктуры Симферополя и района. Подстанция обеспечивает энергоснабжение более 25 тысяч потребителей.Модернизация объекта началась в июле 2022 года. На подстанции использовалось оборудование исключительно отечественного производства. "Фотоном" можно управлять дистанционно, без привлечения персонала. Это существенно сокращает время переключений, вывода в ремонт оборудования и ликвидации аварийных режимов, подчеркнули в пресс-службе. На модернизацию энергообъекта было потрачено более 1 млрд рублей.Ранее о том, что в Крыму завершили реконструкцию двух ключевых электроподстанций, сообщил вице-премьер РФ Марат Хусснулин. Это позволит полностью покрыть потребности в электроэнергии как жителей Евпатории, так и будущих туристических объектов.В 2023 году была завершена реконструкция подстанции "Северная" в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь летБольшая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля

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