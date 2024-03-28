Большая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля
Реконструкция набережной Коктебеля движется с опережением сроков
17:21 28.03.2024 (обновлено: 17:26 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Реконструкция набережной Коктебеля стартовала в сентябре, сейчас подрядчик ведет работы сразу на нескольких участках - демонтаж, устройство ливнестоков, противооползневые укрепления - все с опережением сроков. Что происходит в границах курортного поселка прямо сейчас, когда завершатся работы, каким в итоге будет обновленный приморский променад и какие еще проекты здесь реализуют - в материале РИА Новости Крым.
Работы на объекте
Сейчас по двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 17 единиц тяжелой техники и 47 специалистов, которые движутся навстречу друг другу и в итоге встретятся в центральной части променада - у знаменитого дома Волошина. По словам главного специалиста компании-заказчика "Инвестстрой" Степана Арутюняна, сейчас работы идут с опережением графика.
"На сегодня производим демонтажные работы и уже начали строительство оградительной стенки на Киловой горе - по сваям готовность около 40% в части оползневых укреплений. Готовимся к устройству буны - это будет 70 метров бетонного пирса. В части демонтажа готовность около 45%", - говорит Арутюнян.
То, что по проекту называется реконструкцией, фактически - большое строительство с нуля, стоимостью более 2,3 млрд рублей. Еще 47 млн потратили ранее на проект. Масштабы хорошо видны с холма Юнге: уже сейчас под землю заглубили бетонную "подушку", приступили к устройству локальных очистных сооружений ливневых стоков - работа кипит шесть дней в неделю и с 1 апреля подрядчик обещает ускорить опережение графика еще на две недели.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Коктебель
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Коктебель
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
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Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
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Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
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Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
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Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
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Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
7 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
8 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Коктебель
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Строительство набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Наболевшие вопросы
Одна из ключевых проблем Коктебеля, которая не решалась в течение 70 лет - отсутствие очистных сооружений. Сейчас в поселке решается и эта задача: параллельно с набережной строятся КОС, мощность рассчитывали с запасом - на 5 тысяч "кубов" в сутки. Работы подрядчиков согласованы: в "пирог" променада уложат не только ливневки, но самотечный и напорный канализационный коллекторы. Все стоки будут проходить несколько ступеней очистки, и уходить в море по 733-метровому глубоководному выпуску.
"Самотечный коллектор будет собирать, подавать по напору и предавать стоки на очистные сооружения. У нас составлен график работ: все работы между подрядчиками согласованы, действуют сразу же друг за другом", - продолжает представитель "Инвестстроя".
Еще одна сложная тема, волнующая местных жителей - возможность работать в грядущем курортном сезоне. На данный момент набережная частично открыта, однако стройка - объект повышенной опасности: для безопасности людей центральную часть променада закроют, собственникам при необходимости обеспечат доступ к их объектам, при этом часть пляжей в поселке оставят открытыми.
"Пансионатам и гостиничным домам предоставили графики наших работ, провели совещание с ними, будет организована логистика доставки отдыхающих на пляж - на те участки, которые останутся доступными летом, в частности - за Холмом Юнге", - говорит Арутюнян.
Защита от штормов
В ноябре в Крыму разразился мощный шторм, который стал причиной разрушения набережных во многих приморских населенных пунктах. Частично поврежденной оказалась и набережная Коктебеля. По просьбе местных властей подрядчик укрепил старые сооружения на площади Волошина, при этом на ход основных работ шторм серьезно не повлиял.
"Замыло пару котлованов, но не катастрофа", - говорит представитель подрядчика, начальник участка Владимир Сигида.
По его словам, новый проект предусматривает строительство волноломной буны - это мощное бетонное сооружение из сорока шести 67-тонных массивов разных геометрических параметров - сооружение защитит берег и убережет пляжи от размывания.
"Происходило моделирование поведения пляжного материала при воздействии штормов. В зависимости от направления ветра галька передвигается. Есть участки, где море не возвращает пляжный материал на место. Для этого и будет выстроена волноломная буна. Как показывает моделирование, шторма нам будут не страшны", - говорит Сигида.
Что будет в итоге
Протяженность приморского променада в Коктебеле составит 1,9 км - работы проведут по всей его длине. На 26 тысячах квадратных метров побережья появятся новые зеленые зоны, лавочки, санитарные узлы с туалетами, спасательный пункт, между балками - всего в море здесь впадает три небольших речки - перекинут мостики с нарядными перилами, русла рек укрепят монолитными бетонными конструкциями. Пляжи отсыплют галькой из крымских карьеров - ее образцы уже сейчас везут в поселок, чтобы согласовать цвет и фактуру с местными жителями. По мнению главы Коктебельского теротдела управления территорий администрации Феодосии Александра Белина, набережная полностью преобразит поселок. Но не только она. Сейчас в поселке реализуют сразу несколько масштабных федеральных проектов.
"Кроме реконструкции набережной, которую не ремонтировали более полувека, и которая изжила себя и конструктивно, и морально, и инженерно, кроме новых КОС, в поселке решается вопрос большого дефицита мощностей - строительство подстанции Юнге. Далее последует два этапа капремона улично-дорожной сети - фактически через пять лет в Коктебеле появится более 20 км новых асфальтовых дорог. Такие программы должны вылиться в результат, который поднимет рекреационную привлекательность поселка на совершенно другой уровень. Как театр начинается с вешалки, любая инфраструктура курорта должна быть жизнедеятельна. Вот все это реализовав, мы получим абсолютно привлекательный современный поселок", - убежден он.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
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