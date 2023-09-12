https://crimea.ria.ru/20230912/rabota-na-360-mln-v-koktebele-otremontiruyut-ulichno-dorozhnuyu-set-1131337699.html

Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть

Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть

В Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства Крыма,... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T20:22

2023-09-12T20:22

2023-09-12T20:22

коктебель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства Крыма, работы обойдутся в 360 млн рублей. Согласно документу, подрядчик обязан выполнить работы до 30 ноября 2024 года. Авансовые платеж составляет половину стоимости контракта. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее в "Инвестиционно-строительном управление РК" назвали дату начала реконструкции набережной Коктебеля - 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Реконструкция предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море. Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Реконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжиПод Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали

https://crimea.ria.ru/20230911/rekonstruktsiya-naberezhnoy-v-koktebele-nachnetsya-cherez-nedelyu-1131323469.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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