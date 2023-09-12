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Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть
Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть
В Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства Крыма,... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T20:22
2023-09-12T20:22
коктебель
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства Крыма, работы обойдутся в 360 млн рублей. Согласно документу, подрядчик обязан выполнить работы до 30 ноября 2024 года. Авансовые платеж составляет половину стоимости контракта. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее в "Инвестиционно-строительном управление РК" назвали дату начала реконструкции набережной Коктебеля - 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Реконструкция предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море. Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Реконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжиПод Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали
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РИА Новости Крым
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Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть

Определен подрядчик на ремонт улиц в Коктебеле

20:22 12.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоктебель
Коктебель - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Коктебеле проведут ремонт улично-дорожной сети. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства Крыма, работы обойдутся в 360 млн рублей.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Агрий" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселка Коктебель" с ценой контракта 361 821 417 рублей", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, подрядчик обязан выполнить работы до 30 ноября 2024 года. Авансовые платеж составляет половину стоимости контракта. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Ранее в "Инвестиционно-строительном управление РК" назвали дату начала реконструкции набережной Коктебеля - 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Реконструкция предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море.
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