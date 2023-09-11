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Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали
Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали
Дорожники приступили к ремонту 16,5-километрового участка трассы Черноморское – Евпатория - Знаменское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T11:57
2023-09-11T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Дорожники приступили к ремонту 16,5-километрового участка трассы Черноморское – Евпатория - Знаменское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба минтранса Крыма.Всего, по данным ведомства, в 2023 году по нацпроекту в Крыму отремонтируют 15 автодорог общей протяженностью около 161 км. За минувший год сделано двадцать участков протяженностью около 200 км. Заказчиком работ во всех случаях выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму с 2019 года. За это время, по информации профильного министерства, отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью свыше 800 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержкиКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Камеры на крымских дорогах: сотрудник ГИБДД рассказал о новом законе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали

Минтранс Крыма: начался ремонт участка трассы Черноморское - Евпатория - Знаменское

11:57 11.09.2023 (обновлено: 12:08 11.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Дорожники приступили к ремонту 16,5-километрового участка трассы Черноморское – Евпатория - Знаменское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
"В настоящий момент дорожники ведут работы по фрезерованию и укладке выравнивающего слоя покрытия, после чего выполнят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении профильного министерства.
Всего, по данным ведомства, в 2023 году по нацпроекту в Крыму отремонтируют 15 автодорог общей протяженностью около 161 км. За минувший год сделано двадцать участков протяженностью около 200 км. Заказчиком работ во всех случаях выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму с 2019 года. За это время, по информации профильного министерства, отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью свыше 800 км.
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