https://crimea.ria.ru/20230904/stroit-dorogi-v-rossii-stanet-dostupnee--novaya-mera-podderzhki-1131155157.html

Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки

Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки

Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T20:37

2023-09-04T20:37

2023-09-04T20:37

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

михаил мишустин

правительство россии

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким кредитам до 3%. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.Это решение поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов и поддержать подрядные организации, работающие в сфере дорожного хозяйства, подчеркнули в пресс-службе правительства."Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы и в городах, и в наших населенных пунктах, и в поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам наших людей", – подчеркнул Михаил Мишустин.В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержкиДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проектВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное

https://crimea.ria.ru/20230827/kogda-zakonchat-stroitelstvo-8-go-etapa-trassy-tavrida-1130979396.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, михаил мишустин, правительство россии, экономика, новости