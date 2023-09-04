https://crimea.ria.ru/20230904/stroit-dorogi-v-rossii-stanet-dostupnee--novaya-mera-podderzhki-1131155157.html
Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки
Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки
Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T20:37
2023-09-04T20:37
2023-09-04T20:37
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
михаил мишустин
правительство россии
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcb7122fcf8bb870e032411ebfa901ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким кредитам до 3%. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.Это решение поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов и поддержать подрядные организации, работающие в сфере дорожного хозяйства, подчеркнули в пресс-службе правительства."Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы и в городах, и в наших населенных пунктах, и в поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам наших людей", – подчеркнул Михаил Мишустин.В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержкиДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проектВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
https://crimea.ria.ru/20230827/kogda-zakonchat-stroitelstvo-8-go-etapa-trassy-tavrida-1130979396.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3f6c9f63e85c9c1940dfb66be60df059.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, михаил мишустин, правительство россии, экономика, новости
Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки
Мишустин: в России снизят до 3% ставку по кредитам для строителей дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким кредитам до 3%. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
Это решение поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов и поддержать подрядные организации, работающие в сфере дорожного хозяйства, подчеркнули в пресс-службе правительства.
Так, льготные кредиты будут выдаваться на досрочное исполнение государственных и муниципальных контрактов, связанных со строительством дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках "дорожной пятилетки", комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".
"Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы и в городах, и в наших населенных пунктах, и в поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам наших людей", – подчеркнул Михаил Мишустин.
В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: