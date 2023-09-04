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Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки
Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки
Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T20:37
2023-09-04T20:37
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
михаил мишустин
правительство россии
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким кредитам до 3%. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.Это решение поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов и поддержать подрядные организации, работающие в сфере дорожного хозяйства, подчеркнули в пресс-службе правительства."Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы и в городах, и в наших населенных пунктах, и в поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам наших людей", – подчеркнул Михаил Мишустин.В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержкиДорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проектВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
https://crimea.ria.ru/20230827/kogda-zakonchat-stroitelstvo-8-go-etapa-trassy-tavrida-1130979396.html
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, михаил мишустин, правительство россии, экономика, новости
Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки

Мишустин: в России снизят до 3% ставку по кредитам для строителей дорог

20:37 04.09.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Правительство приняло решение возобновить программы предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию дорог, а также снизить ставку по таким кредитам до 3%. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
Это решение поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов и поддержать подрядные организации, работающие в сфере дорожного хозяйства, подчеркнули в пресс-службе правительства.
Так, льготные кредиты будут выдаваться на досрочное исполнение государственных и муниципальных контрактов, связанных со строительством дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках "дорожной пятилетки", комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".
"Рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы и в городах, и в наших населенных пунктах, и в поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам наших людей", – подчеркнул Михаил Мишустин.
В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн рублей.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогМихаил МишустинПравительство РоссииЭкономикаНовости
 
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