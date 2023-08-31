https://crimea.ria.ru/20230831/doroga-po-arabatskoy-strelke-krupnyy-investor-predlagaet-proekt-1131061839.html

Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект

Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект

Крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке, объем и стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T15:28

2023-08-31T15:28

2023-08-31T15:28

владимир сальдо

арабатская стрелка

строительство

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

новости

новости крыма

владимир путин (политик)

сергей аксенов

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131061641_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_4e6b29ab8e535eb3ef05a730acf8038a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке, объем и стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании. Об этом со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.Эта дорога будет очень востребована, в том числе в туристических целях, считает глава региона.Ранее Владимир Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Планируемая протяженность дороги составит около 130 километров. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что профильные специалисты уже просчитывают проект и стоимость строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоКрымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелкуПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

арабатская стрелка

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, арабатская стрелка, строительство, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости, новости крыма, владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, херсонская область