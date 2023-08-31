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Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
Крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке, объем и стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T15:28
2023-08-31T15:28
владимир сальдо
арабатская стрелка
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке, объем и стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании. Об этом со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.Эта дорога будет очень востребована, в том числе в туристических целях, считает глава региона.Ранее Владимир Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Планируемая протяженность дороги составит около 130 километров. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что профильные специалисты уже просчитывают проект и стоимость строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоКрымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелкуПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
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Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект

Сальдо: крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке

15:28 31.08.2023
 
© РИА Новости . Фото из личного архива Константина ОльховогоАрабатская стрелка, Крым
Арабатская стрелка, Крым - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Фото из личного архива Константина Ольхового
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке, объем и стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании. Об этом со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.
"Строительство вести уже есть желающий, крупная инвестиционная компания, которая в рамках 105-го ФКЗ предлагает вести это абсолютно без бюджетных средств, на основании концессионных соглашений. Поэтому объем и стоимость строительства будет зависеть уже не от тех денег, которые бюджет предоставит, а от тех технологических возможностей, которые предложит строительная инвестиционная компания", - отметил Сальдо.
Эта дорога будет очень востребована, в том числе в туристических целях, считает глава региона.
Ранее Владимир Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Планируемая протяженность дороги составит около 130 километров. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что профильные специалисты уже просчитывают проект и стоимость строительства.
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