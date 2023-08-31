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Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
Крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке, объем и стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T15:28
2023-08-31T15:28
2023-08-31T15:28
владимир сальдо
арабатская стрелка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке, объем и стоимость проекта будет рассчитываться исходя из технологических возможностей строительной компании. Об этом со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.Эта дорога будет очень востребована, в том числе в туристических целях, считает глава региона.Ранее Владимир Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Планируемая протяженность дороги составит около 130 километров. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что профильные специалисты уже просчитывают проект и стоимость строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоКрымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелкуПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
Сальдо: крупный инвестор планирует построить дорогу по Арабатской стрелке