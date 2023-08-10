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Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
В четверг ограничение движения рейсовых автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через пункт пропуска "Армянск" снято. Информацию об этом разместило ГУП... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T13:30
2023-08-10T13:32
херсонская область
геническ
симферополь
сообщение между крымом и херсонской областью
новые регионы россии
транспорт
общественный транспорт
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В четверг ограничение движения рейсовых автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через пункт пропуска "Армянск" снято. Информацию об этом разместило ГУП "Херсонтранс".Отмечается, что первый рейс отправится 10 августа в 16:30.Движение будет осуществляться через пункт пропуска "Армянск".Восьмого августа министерство транспорта Херсонской области сообщало о его приостановлении до восстановления Чонгарского моста.Ракетный удар по мосту на Арабатской стрелке был нанесен силами ВСУ шестого августа. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна.Движение автомобилей между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановили 7 августа. Проезд разрешен легковушкам в реверсном режиме. При этом с 8 августа было приостановлено автобусное сообщение по маршруту Симферополь — Геническ.По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, из-за повреждения моста временно изменилась логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известноДвижение между Геническом и Арабатской стрелкой восстановлено
https://crimea.ria.ru/20230807/dvizhenie-avtobusov-cherez-chongar-i-armyansk-vremenno-ostanovyat-1130587280.html
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херсонская область, геническ, симферополь, сообщение между крымом и херсонской областью, новые регионы россии, транспорт, общественный транспорт, новости, крым
Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено

Сообщение между Геническом и Симферополем через пункт пропуска "Армянск" возобновлено

13:30 10.08.2023 (обновлено: 13:32 10.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В четверг ограничение движения рейсовых автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через пункт пропуска "Армянск" снято. Информацию об этом разместило ГУП "Херсонтранс".
Отмечается, что первый рейс отправится 10 августа в 16:30.

"Автобусы будут отправляться из Геническа в 16.30. Стоимость проезда до Джанкоя – 1000 рублей, до Симферополя – 1400 рублей", - говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться через пункт пропуска "Армянск".
Восьмого августа министерство транспорта Херсонской области сообщало о его приостановлении до восстановления Чонгарского моста.
Ракетный удар по мосту на Арабатской стрелке был нанесен силами ВСУ шестого августа. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна.
Движение автомобилей между Геническом и Арабатской стрелкой через мост над проливом Тонкий восстановили 7 августа. Проезд разрешен легковушкам в реверсном режиме. При этом с 8 августа было приостановлено автобусное сообщение по маршруту Симферополь — Геническ.
По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, из-за повреждения моста временно изменилась логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".
Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой.
Автостанция - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 17:22
Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят
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