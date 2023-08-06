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ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно - РИА Новости Крым, 06.08.2023
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T15:52
2023-08-06T15:52
2023-08-06T16:35
херсонская область
арабатская стрелка
геническ
обстрелы всу
владимир сальдо
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Также, по его данным, перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. Сейчас информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро, добавил Сальдо."Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", - замелит врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
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херсонская область, арабатская стрелка, геническ, обстрелы всу, владимир сальдо, происшествия, сво, новости, крым
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
Сальдо: ВСУ ударили ракетами по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой
15:52 06.08.2023 (обновлено: 16:35 06.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также, по его данным, перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. Сейчас информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро, добавил Сальдо.
"Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", - замелит врио губернатора.
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