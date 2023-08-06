https://crimea.ria.ru/20230806/vsu-udarili-raketami-po-mostu-na-arabatskoy-strelke-chto-izvestno-1130567081.html

ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно

ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно - РИА Новости Крым, 06.08.2023

ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно

ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T15:52

2023-08-06T15:52

2023-08-06T16:35

херсонская область

арабатская стрелка

геническ

обстрелы всу

владимир сальдо

происшествия

сво

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Также, по его данным, перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. Сейчас информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро, добавил Сальдо."Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", - замелит врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено

https://crimea.ria.ru/20230806/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1130566549.html

херсонская область

арабатская стрелка

геническ

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, арабатская стрелка, геническ, обстрелы всу, владимир сальдо, происшествия, сво, новости, крым