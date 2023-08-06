Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230806/vsu-udarili-raketami-po-mostu-na-arabatskoy-strelke-chto-izvestno-1130567081.html
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно - РИА Новости Крым, 06.08.2023
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T15:52
2023-08-06T16:35
херсонская область
арабатская стрелка
геническ
обстрелы всу
владимир сальдо
происшествия
сво
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127089368_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c4bff9f30994cade7981a7f9a6741d0a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Также, по его данным, перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. Сейчас информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро, добавил Сальдо."Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", - замелит врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
https://crimea.ria.ru/20230806/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1130566549.html
херсонская область
арабатская стрелка
геническ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127089368_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f17809135ee8f36a284b57f97253505d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, арабатская стрелка, геническ, обстрелы всу, владимир сальдо, происшествия, сво, новости, крым
ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно

Сальдо: ВСУ ударили ракетами по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой

15:52 06.08.2023 (обновлено: 16:35 06.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Арабатскую стрелку
Вид на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также, по его данным, перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. Сейчас информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро, добавил Сальдо.
"Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей", - замелит врио губернатора.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
Крымский мост открыт
15:06Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыли для движения
Херсонская областьАрабатская стрелкаГеническОбстрелы ВСУВладимир СальдоПроисшествияСВОНовостиКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
17:15Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
16:53Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
16:31Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
16:27Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
16:18Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
15:52ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
15:27Жара и сильный ветер: на Кубани полыхает склад элеватора
15:11Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе
15:06Крымский мост открыли для движения
14:43Киев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиков
14:18Настоящий ялтинский лук: как правильно выбрать и где хранить
14:04Крымский мост закрыт
13:36Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ
13:16Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 13 часов
12:58Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены
12:46Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе
12:34ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области
12:00Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
11:46Утечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили
Лента новостейМолния