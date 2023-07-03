https://crimea.ria.ru/20230703/dvizhenie-po-otremontirovannomu-chongarskomu-mostu-vosstanovleno-1129767035.html

Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено

Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено

Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T12:19

2023-07-03T12:19

2023-07-03T12:31

новости

чонгар

чонгарский мост

удар всу по мосту на чонгаре

андрей алексеенко

транспорт

херсонская область

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Алексеенко поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, и Минстрой России "за огромную поддержку и организацию работ".Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрутПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаРазрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230625/kak-rabotayut-punkty-propuska-na-severe-kryma-operativnye-dannye-1129609581.html

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