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Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T12:19
2023-07-03T12:19
2023-07-03T12:31
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чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
андрей алексеенко
транспорт
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Алексеенко поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, и Минстрой России "за огромную поддержку и организацию работ".Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрутПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаРазрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230625/kak-rabotayut-punkty-propuska-na-severe-kryma-operativnye-dannye-1129609581.html
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новости, чонгар, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, андрей алексеенко, транспорт, херсонская область, крым
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
Транспортное сообщение между Херсонщиной с Крымом через Чонгарской мост восстановлено
12:19 03.07.2023 (обновлено: 12:31 03.07.2023)