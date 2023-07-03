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Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T12:19
2023-07-03T12:31
новости
чонгар
чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
андрей алексеенко
транспорт
херсонская область
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Алексеенко поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, и Минстрой России "за огромную поддержку и организацию работ".Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Геническ - Симферополь изменит маршрутПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаРазрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230625/kak-rabotayut-punkty-propuska-na-severe-kryma-operativnye-dannye-1129609581.html
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новости, чонгар, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, андрей алексеенко, транспорт, херсонская область, крым
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено

Транспортное сообщение между Херсонщиной с Крымом через Чонгарской мост восстановлено

12:19 03.07.2023 (обновлено: 12:31 03.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоГрузовик на трассе
Грузовик на трассе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью по отремонтированному Чонгарскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено. Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме", - написал он в своем Telegram-канале.
Алексеенко поблагодарил строителей, которые "оперативно и качественно" восстановили транспортный переход, и Минстрой России "за огромную поддержку и организацию работ".
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщал, что строители ремонтируют мост "ударными темпами".
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НовостиЧонгарЧонгарский мостУдар ВСУ по мосту на ЧонгареАндрей АлексеенкоТранспортХерсонская областьКрым
 
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