https://crimea.ria.ru/20230623/povrezhdeniya-sereznye-saldo-rasskazal-o-sostoyanii-chongarskogo-mosta-1129590266.html

Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста

Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста

Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T18:40

2023-06-23T18:40

2023-06-23T18:42

чонгарский мост

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, мост пока не пригоден к эксплуатации.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.С пятницы пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, распределение транспортных потоков организовано между пунктами "Армянск" и "Перекоп". При этом движение по Крымскому мосту и через Керченскую паромную переправу также осуществляется в штатном режиме.Ранее власти Херсонской области сообщили, что, по предварительным данным, обстрел был произведен английскими ракетами Storm Shadow. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым назвал удар по Чонгарскому мосту типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. По его мнению, этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов на Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с КрымомРазрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУЧонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен

https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-vypustili-po-chongarskomu-mostu-srazu-chetyre-rakety---podrobnosti-1129556000.html

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чонгарский мост, происшествия, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, новости