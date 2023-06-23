Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста
Сальдо: Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось
18:40 23.06.2023 (обновлено: 18:42 23.06.2023)
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его данным, мост пока не пригоден к эксплуатации.
"К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.
С пятницы пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, распределение транспортных потоков организовано между пунктами "Армянск" и "Перекоп". При этом движение по Крымскому мосту и через Керченскую паромную переправу также осуществляется в штатном режиме.
Ранее власти Херсонской области сообщили, что, по предварительным данным, обстрел был произведен английскими ракетами Storm Shadow. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым назвал удар по Чонгарскому мосту типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. По его мнению, этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов на Крым.
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