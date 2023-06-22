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Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен

Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, в результате повреждения получил... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T10:50

2023-06-22T10:50

2023-06-22T10:50

удар всу по мосту на чонгаре

чонгарский мост

чонгар

крым

херсонская область

справка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, в результате повреждения получил Чонгарский мост. Основные сведения о транспортном переходе - в материале РИА Новости Крым.Место расположенияАвтомобильный Чонгарский мост - транспортный переход на участке трассы регионального значения 35А-002, по которой пролегает сухопутный коридор из Крыма в Ростовскую область через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую народную республику.Двухполосный мост перекинут через Чонгарский пролив и соединяет полуостров Чонгар в Херсонской области с Джанкойским район Крыма, где расположен КПП "Джанкой" - один из трех пунктов пропуска между Крымом с Херсонщиной.Неподалеку, на перегоне Новоалексеевка — Джанкой, расположены старый железнодорожный мост и дамба через залив Сиваш. В нескольких десятках метров от действующего автомобильного моста также имеется не эксплуатируемый старый. Все эти переходы сейчас не действуют.Калитка в КрымПервый мост через Чонгар построен после присоединения Крымского полуострова к Росси в 1783 году для улучшения крымской транспортной инфраструктуры. Местные жители шутливо назвали переход "калиткой в Крым". Объект имеет важнейшее стратегическое значение: еще во время Крымской войны середины ХІХ века по нему осуществлялось снабжение российских войск.Фактически Чонгарский переход - вторая сухопутная альтернатива естественному Перекопскому перешейку в районе Армянска, где расположены еще два пункта пропуска на полуостров - "Армянск" и "Перекоп".Сбой в работе одного из трех пунктов может нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора, используемого в основном водители грузовых автомобилей, проезд которых по Крымскому мосту ограничен.Удар по мосту 22 июняВ ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, повреждено дорожное полотно обошлось без жертв. Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска. Рейсовые автобусы, следовавшие ранее через пункт пропуска "Джанкой", переориентированы на КПП "Армянск", грузовики - на "Перекоп". Как заявили власти, цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться.При этом на ход специальной военной операции удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиАксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в КрымВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

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крым

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