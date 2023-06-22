https://crimea.ria.ru/20230622/aksenov-ob-udare-po-chongarskomu-mostu-est-li-dvizhenie-v-krym-1129545977.html
Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
Специалисты обследуют Чонгарский мост после ночного удара ВСУ, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T08:13
2023-06-22T08:13
2023-06-22T10:55
сергей аксенов
удар всу по мосту на чонгаре
чонгар
крым
херсонская область
storm shadow
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129545679_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10d4b970a5baf8258504031c9990ff39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Специалисты обследуют Чонгарский мост после ночного удара ВСУ, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен >>По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-nanesli-udar-po-mostam-na-granitse-khersonskoy-oblasti-i-kryma-1129545068.html
чонгар
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129545679_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59b1c568c99896ef016549493c1be639.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, удар всу по мосту на чонгаре, чонгар, крым, херсонская область, storm shadow, всу (вооруженные силы украины)
Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
Аксенов: Чонгарский мост обследуют после удара ВСУ, выясняют возможность движения
08:13 22.06.2023 (обновлено: 10:55 22.06.2023)