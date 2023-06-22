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Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
Специалисты обследуют Чонгарский мост после ночного удара ВСУ, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T08:13
2023-06-22T10:55
сергей аксенов
удар всу по мосту на чонгаре
чонгар
крым
херсонская область
storm shadow
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Специалисты обследуют Чонгарский мост после ночного удара ВСУ, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен &gt;&gt;По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-nanesli-udar-po-mostam-na-granitse-khersonskoy-oblasti-i-kryma-1129545068.html
чонгар
крым
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сергей аксенов, удар всу по мосту на чонгаре, чонгар, крым, херсонская область, storm shadow, всу (вооруженные силы украины)
Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым

Аксенов: Чонгарский мост обследуют после удара ВСУ, выясняют возможность движения

08:13 22.06.2023 (обновлено: 10:55 22.06.2023)
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Специалисты обследуют Чонгарский мост после ночного удара ВСУ, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен >>
По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
07:44
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым
Сергей АксеновУдар ВСУ по мосту на ЧонгареЧонгарКрымХерсонская областьStorm ShadowВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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