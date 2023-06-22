https://crimea.ria.ru/20230622/aksenov-ob-udare-po-chongarskomu-mostu-est-li-dvizhenie-v-krym-1129545977.html

Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым

Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым

Специалисты обследуют Чонгарский мост после ночного удара ВСУ, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T08:13

2023-06-22T08:13

2023-06-22T10:55

сергей аксенов

удар всу по мосту на чонгаре

чонгар

крым

херсонская область

storm shadow

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Специалисты обследуют Чонгарский мост после ночного удара ВСУ, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен >>По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.

https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-nanesli-udar-po-mostam-na-granitse-khersonskoy-oblasti-i-kryma-1129545068.html

чонгар

крым

херсонская область

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сергей аксенов, удар всу по мосту на чонгаре, чонгар, крым, херсонская область, storm shadow, всу (вооруженные силы украины)