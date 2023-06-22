ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым
Сальдо: ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма вблизи Чонгара
07:44 22.06.2023 (обновлено: 08:09 22.06.2023)
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени. По предварительной оценке использовались английские ракеты Storm Shadow", - написал он.
По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет.
"На каждый шаг врага у нас есть ответ. Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту", - сообщил Владимир Сальдо.
По данным крымских властей, идеи обследование конструкций чонгарского моста. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ