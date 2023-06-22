https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-nanesli-udar-po-mostam-na-granitse-khersonskoy-oblasti-i-kryma-1129545068.html

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым - РИА Новости Крым, 22.06.2023

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым

ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T07:44

2023-06-22T07:44

2023-06-22T08:09

крым

storm shadow

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

украина

всу (вооруженные силы украины)

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

чонгар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет.По данным крымских властей, идеи обследование конструкций чонгарского моста. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.

крым

херсонская область

украина

чонгар

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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