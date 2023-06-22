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ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым - РИА Новости Крым, 22.06.2023
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым
ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T07:44
2023-06-22T08:09
крым
storm shadow
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
украина
всу (вооруженные силы украины)
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
чонгар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет.По данным крымских властей, идеи обследование конструкций чонгарского моста. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
крым
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РИА Новости Крым
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крым, storm shadow, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, чонгар
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым

Сальдо: ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма вблизи Чонгара

07:44 22.06.2023 (обновлено: 08:09 22.06.2023)
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени. По предварительной оценке использовались английские ракеты Storm Shadow", - написал он.
По информации Владимира Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, жертв нет.
"На каждый шаг врага у нас есть ответ. Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту", - сообщил Владимир Сальдо.
По данным крымских властей, идеи обследование конструкций чонгарского моста. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоРазрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
КрымStorm ShadowХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в КрымЧонгар
 
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