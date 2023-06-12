В Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
Депутат ГД Бабашов: в Крыму после диверсий усилят меры безопасности на железной дороге
09:17 12.06.2023 (обновлено: 10:45 12.06.2023)
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Меры безопасности усилят на железной дороге в Крыму после диверсий, вопрос защиты объектов железнодорожной инфраструктуры будет обсуждаться на федеральном уровне. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Я общался с министром транспорта Крыма по этому вопросу. Дополнительные бригады будут до проезда и вообще осматривать пути, плюс будет дополнительное видеонаблюдение. Конечно, невозможно каждый метр защитить. Но в Госдуме на ближайшем заседании Комитета рассмотрим норматив по установке камер и дополнительном осмотре", - отметил он.
Он пояснил, что речь идет, в том числе, о линейном контроле железной дороги с привлечением дополнительных технических средств. И проводить такой контроль будут не только в Крыму, но и в других приграничных регионах страны, которые часто подвержены атакам ДРГ. Именно эти регионы выступили с такой инициативой.
"Есть железнодорожная ветка и есть специальный прибор, который может к ней подключиться. У нас на многих ветках метро проникновение сразу определяется специальным устройством и специальным прибором, - пояснил Бабашов. - Поэтому я считаю, что, конечно, меры усиливать нужно и этим мы будем заниматься. Тут не все так просто, поскольку любая инициатива должна быть подтверждена финансами и техническими возможностями, поэтому мы работаем над этим".
Накануне, 11 июня, в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.
18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.
23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.
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