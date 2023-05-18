https://crimea.ria.ru/20230518/podryv-zheleznoy-dorogi-v-krymu--vse-o-chp-s-gruzovym-poezdom-k-etomu-chasu-1128799406.html

Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часу

Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часу - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часу

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Симферопольском районе "произошел подрыв при вмешательстве посторонних лиц". РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T11:59

2023-05-18T11:59

2023-05-18T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Симферопольском районе "произошел подрыв при вмешательстве посторонних лиц".ЧП на железной дороге в КрымуВ четверг утром на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли вагоны с зерном. По предварительной информации, речь идет о восьми вагонах.В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал."18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении КЖД.Место происшествия оцеплено, сейчас там работают специалисты и экстренные службы.Поезда заменят автобусамиИз-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке временно приостановлено. Минтранс Крыма и дептранс Севастополя организовали перевозку пассажиров по временной схеме с использованием компенсационных автобусов.Так, от железнодорожного вокзала Симферополя автобусы будут отправляться в 12:50,14:00, 15:30. Из Бахчисарая транспорт будет отходить от Привокзальной площади в 11:45, 13:55, 15:05 и 16:45.Как организован проезд из СевастополяПоезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург, который должен отправиться в четверг вечером, будет следовать из Симферополя. Время отправления - 17:15. Пассажиров к этому времени доставят в крымскую столицу на автобусах.Что касается движения пригородных поездов, то принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до Бахчисарая. Дальше же пассажиры пересядут в специальные автобусы, которые доставят их на железнодорожный вокзал Симферополя. Восстановить движение в штатном режиме планируется к вечеру четверга.Задержка электричекПо информации Южной пригородной пассажирской компании, на данный момент три пригородных поезда были задержаны в Симферополе и отклоняются от графика: Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоныКогда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти

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