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Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируется восстановить к вечеру четверга, сообщил журналистам министр... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T10:44
2023-05-18T10:54
новости крыма
чп на железной дороге под симферополем
железные дороги крыма
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
происшествия
николай лукашенко
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бахчисарай
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируется восстановить к вечеру четверга, сообщил журналистам министр транспорта республики Николай Лукашенко.Поезда дальнего следования, которые должны были отправляться из Севастополя, пассажиры будут доставляться из Севастополя в Симферополь бесплатно на автобусах, где пересядут в поезда для дальнейшего следования по намеченному маршруту, пояснил Лукашенко.Пригородные поезда будут работать по следующей схеме: из Севастополя в Бахчисарай поездом, затем пересадка на автобусы до железнодорожного вокзала Симферополя и далее – на электричках по маршрутам следования.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоныДвижение поездов Симферополь - Севастополь остановлено
https://crimea.ria.ru/20230518/poezd-sevastopol--sankt-peterburg-iz-za-avarii-otpravyat-iz-simferopolya-1128794613.html
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новости крыма, чп на железной дороге под симферополем, железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), происшествия, николай лукашенко, минтранс крыма, бахчисарай, симферополь, севастополь
Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти

Минтранс: движение поездов под Симферополем планируется восстановить к вечеру четверга

10:44 18.05.2023 (обновлено: 10:54 18.05.2023)
 
© РИА Новости КрымНа месте схода с рельсов пяти вагонов грузового состава в Симферопольском районе Крыма
На месте схода с рельсов пяти вагонов грузового состава в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируется восстановить к вечеру четверга, сообщил журналистам министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"По состоянию на 10:00, по предварительной информации, сошли с рельс порядка восьми вагонов. Обстоятельства выясняются следствием. В связи с тем, что у нас в настоящее время закрыт перегон на участке Симферополь – Бахчисарай, будет организована перевозка пассажиров, которые купили билеты на железнодорожный транспорт, как дальнего следования, так и пригородного сообщения, по мультимодальной схеме: поезд – автобус – поезд", - сказал руководитель ведомства.
Поезда дальнего следования, которые должны были отправляться из Севастополя, пассажиры будут доставляться из Севастополя в Симферополь бесплатно на автобусах, где пересядут в поезда для дальнейшего следования по намеченному маршруту, пояснил Лукашенко.
Пригородные поезда будут работать по следующей схеме: из Севастополя в Бахчисарай поездом, затем пересадка на автобусы до железнодорожного вокзала Симферополя и далее – на электричках по маршрутам следования.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.
Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.
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