https://crimea.ria.ru/20230518/kogda-vosstanovyat-dvizhenie-po-zhd-putyam-pod-simferopolem--vlasti-1128795525.html

Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти

Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти

Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируется восстановить к вечеру четверга, сообщил журналистам министр... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T10:44

2023-05-18T10:44

2023-05-18T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируется восстановить к вечеру четверга, сообщил журналистам министр транспорта республики Николай Лукашенко.Поезда дальнего следования, которые должны были отправляться из Севастополя, пассажиры будут доставляться из Севастополя в Симферополь бесплатно на автобусах, где пересядут в поезда для дальнейшего следования по намеченному маршруту, пояснил Лукашенко.Пригородные поезда будут работать по следующей схеме: из Севастополя в Бахчисарай поездом, затем пересадка на автобусы до железнодорожного вокзала Симферополя и далее – на электричках по маршрутам следования.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоныДвижение поездов Симферополь - Севастополь остановлено

https://crimea.ria.ru/20230518/poezd-sevastopol--sankt-peterburg-iz-za-avarii-otpravyat-iz-simferopolya-1128794613.html

бахчисарай

симферополь

севастополь

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