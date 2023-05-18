Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
Минтранс: движение поездов под Симферополем планируется восстановить к вечеру четверга
10:44 18.05.2023 (обновлено: 10:54 18.05.2023)
© РИА Новости КрымНа месте схода с рельсов пяти вагонов грузового состава в Симферопольском районе Крыма
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируется восстановить к вечеру четверга, сообщил журналистам министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"По состоянию на 10:00, по предварительной информации, сошли с рельс порядка восьми вагонов. Обстоятельства выясняются следствием. В связи с тем, что у нас в настоящее время закрыт перегон на участке Симферополь – Бахчисарай, будет организована перевозка пассажиров, которые купили билеты на железнодорожный транспорт, как дальнего следования, так и пригородного сообщения, по мультимодальной схеме: поезд – автобус – поезд", - сказал руководитель ведомства.
Поезда дальнего следования, которые должны были отправляться из Севастополя, пассажиры будут доставляться из Севастополя в Симферополь бесплатно на автобусах, где пересядут в поезда для дальнейшего следования по намеченному маршруту, пояснил Лукашенко.
Пригородные поезда будут работать по следующей схеме: из Севастополя в Бахчисарай поездом, затем пересадка на автобусы до железнодорожного вокзала Симферополя и далее – на электричках по маршрутам следования.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.
Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.
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