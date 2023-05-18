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Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
Сход с рельсов вагонов грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T09:32
2023-05-18T10:09
крым
чп на железной дороге под симферополем
происшествия
железная дорога
железные дороги крыма
крымская железная дорога (кжд)
бахчисарай
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Сход с рельсов вагонов грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская железная дорога".ЧП произошло в Симферопольском районе в четверг утром. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с рельсов сошли вагоны с зерном.На месте происшествия работают специалисты, туда направлены восстановительные поезда.Как сообщалось, движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.
https://crimea.ria.ru/20230518/chp-na-zheleznoy-doroge-v-krymu---soshli-s-relsov-vagony--1128792512.html
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крым, чп на железной дороге под симферополем, происшествия, железная дорога, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), бахчисарай, симферополь

Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

09:32 18.05.2023 (обновлено: 10:09 18.05.2023)
 
Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года
Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Сход с рельсов вагонов грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская железная дорога".
ЧП произошло в Симферопольском районе в четверг утром. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с рельсов сошли вагоны с зерном.
"Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают специалисты, туда направлены восстановительные поезда.
Как сообщалось, движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.
Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года
09:15
ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
КрымЧП на железной дороге под СимферополемПроисшествияЖелезная дорогаЖелезные дороги КрымаКрымская железная дорога (КЖД)БахчисарайСимферополь
 
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11:59Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часу
11:53ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя
11:41Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы
11:33Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму
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11:06Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе
10:44Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
10:43Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
10:39МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в Крыму
10:24Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
10:22Из-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
10:19"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
09:32Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
09:15ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
08:59Самый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеев
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