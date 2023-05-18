https://crimea.ria.ru/20230518/stala-izvestna-prichina-krupnoy-avarii-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-1128792900.html

Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

Сход с рельсов вагонов грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T09:32

2023-05-18T09:32

2023-05-18T10:09

крым

чп на железной дороге под симферополем

происшествия

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крымская железная дорога (кжд)

бахчисарай

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Сход с рельсов вагонов грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Крымская железная дорога".ЧП произошло в Симферопольском районе в четверг утром. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с рельсов сошли вагоны с зерном.На месте происшествия работают специалисты, туда направлены восстановительные поезда.Как сообщалось, движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.

https://crimea.ria.ru/20230518/chp-na-zheleznoy-doroge-v-krymu---soshli-s-relsov-vagony--1128792512.html

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2023

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