https://crimea.ria.ru/20230518/poezd-sevastopol--sankt-peterburg-iz-za-avarii-otpravyat-iz-simferopolya-1128794613.html

Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя

Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя

Поезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии на железной дороге отправится из Симферополя в 17:15 в четверг, пассажиров доставят в крымскую РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T10:24

2023-05-18T10:24

2023-05-18T10:24

чп на железной дороге под симферополем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии на железной дороге отправится из Симферополя в 17:15 в четверг, пассажиров доставят в крымскую столицу на автобусах. Об этом сообщает пресс-служба оператора "Гранд Сервис Экспресс".Подробная информация для пассажиров будет опубликована на сайте компании и в Telegram-канале.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.

https://crimea.ria.ru/20230518/stala-izvestna-prichina-krupnoy-avarii-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-1128792900.html

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санкт-петербург

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