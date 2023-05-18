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Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
Поезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии на железной дороге отправится из Симферополя в 17:15 в четверг, пассажиров доставят в крымскую РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T10:24
2023-05-18T10:24
чп на железной дороге под симферополем
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии на железной дороге отправится из Симферополя в 17:15 в четверг, пассажиров доставят в крымскую столицу на автобусах. Об этом сообщает пресс-служба оператора "Гранд Сервис Экспресс".Подробная информация для пассажиров будет опубликована на сайте компании и в Telegram-канале.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.
https://crimea.ria.ru/20230518/stala-izvestna-prichina-krupnoy-avarii-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-1128792900.html
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96
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Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя

"Гранд Сервис Экспресс": поезд 008С из Севастополя отправится из Симферополя в 17:15

10:24 18.05.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крыму
Поезд в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии на железной дороге отправится из Симферополя в 17:15 в четверг, пассажиров доставят в крымскую столицу на автобусах. Об этом сообщает пресс-служба оператора "Гранд Сервис Экспресс".
"Сегодня поезд 008С в 17:15 из Севастополя отправится из Симферополя. Пассажиры будут доставлены автобусами. Делаем все возможное, чтобы движение шло по графику", - говорится в сообщении.
Подробная информация для пассажиров будет опубликована на сайте компании и в Telegram-канале.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.
Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.
Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года
09:32
Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
 
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11:33Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму
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10:44Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
10:43Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
10:39МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в Крыму
10:24Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
10:22Из-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
10:19"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
09:32Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
09:15ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
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