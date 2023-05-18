https://crimea.ria.ru/20230518/poezd-sevastopol--sankt-peterburg-iz-za-avarii-otpravyat-iz-simferopolya-1128794613.html
Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
Поезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии на железной дороге отправится из Симферополя в 17:15 в четверг, пассажиров доставят в крымскую РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T10:24
2023-05-18T10:24
2023-05-18T10:24
чп на железной дороге под симферополем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезд №008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии на железной дороге отправится из Симферополя в 17:15 в четверг, пассажиров доставят в крымскую столицу на автобусах. Об этом сообщает пресс-служба оператора "Гранд Сервис Экспресс".Подробная информация для пассажиров будет опубликована на сайте компании и в Telegram-канале.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг утром в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По словам главы республики Сергея Аксенова, авария произошла в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты.Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.
https://crimea.ria.ru/20230518/stala-izvestna-prichina-krupnoy-avarii-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-1128792900.html
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Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
"Гранд Сервис Экспресс": поезд 008С из Севастополя отправится из Симферополя в 17:15