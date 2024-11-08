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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
С двумя героями спецоперации – Николаем Шапкиным и Дмитрием Баландиным – простились в пятницу в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T18:37
2024-11-08T18:37
2024-11-08T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. С двумя героями спецоперации – Николаем Шапкиным и Дмитрием Баландиным – простились в пятницу в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Гвардии рядовой Николай Шапкин переехал в Севастополь вместе с семьей в 2019 году. Он работал на различных предприятиях города, пробовал начать свое дело. По призыву отслужил в воздушно-десантных войсках.Лейтенант Дмитрий Баландин родился в Симферополе, закончил Севастопольский государственный университет. Получив высшее образование, остался жить в Севастополе, работал в организациях города в сфере землеустройства.По информации Михаила Развожаева, Дмитрий Баландин геройски погиб в бою на Донецком направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты, михаил развожаев, герои сво, общество
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
Героев спецоперации Шапкина и Баландина проводили в последний путь в Севастополе
18:37 08.11.2024 (обновлено: 19:13 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. С двумя героями спецоперации – Николаем Шапкиным и Дмитрием Баландиным – простились в пятницу в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Гвардии рядовой Николай Шапкин переехал в Севастополь вместе с семьей в 2019 году. Он работал на различных предприятиях города, пробовал начать свое дело. По призыву отслужил в воздушно-десантных войсках.
"С началом СВО Николай Владимирович решил защищать интересы Родины. Заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Служить ему довелось в прославленной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Николай Владимирович Шапкин геройски погиб в бою на Донецком направлении", - сообщил Михаил Развожаев.
Лейтенант Дмитрий Баландин родился в Симферополе, закончил Севастопольский государственный университет. Получив высшее образование, остался жить в Севастополе, работал в организациях города в сфере землеустройства.
"В 2022 году Дмитрий Анатольевич в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и после подготовки направлен в зону проведения СВО. За мужество и решительность, проявленные на поле боя, он неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами, ему было присвоено офицерское звание", - рассказал губернатор.
По информации Михаила Развожаева, Дмитрий Баландин геройски погиб в бою на Донецком направлении.
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