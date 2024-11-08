https://crimea.ria.ru/20241108/v-sevastopole-prostilis-s-dvum-geroyami-spetsoperatsii-1141718826.html

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

С двумя героями спецоперации – Николаем Шапкиным и Дмитрием Баландиным – простились в пятницу в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T18:37

2024-11-08T18:37

2024-11-08T19:13

севастополь

утраты

михаил развожаев

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. С двумя героями спецоперации – Николаем Шапкиным и Дмитрием Баландиным – простились в пятницу в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Гвардии рядовой Николай Шапкин переехал в Севастополь вместе с семьей в 2019 году. Он работал на различных предприятиях города, пробовал начать свое дело. По призыву отслужил в воздушно-десантных войсках.Лейтенант Дмитрий Баландин родился в Симферополе, закончил Севастопольский государственный университет. Получив высшее образование, остался жить в Севастополе, работал в организациях города в сфере землеустройства.По информации Михаила Развожаева, Дмитрий Баландин геройски погиб в бою на Донецком направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, михаил развожаев, герои сво, общество