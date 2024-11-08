https://crimea.ria.ru/20241108/kak-poluchit-sertifikat-na-sredstva-reabilitatsii-v-krymu-1141673050.html

Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму

Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму

Более 4,5 тысяч крымчан с инвалидностью бесплатно получили 375 тысяч технических средств реабилитации и протезов с помощью электронных сертификатов. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T16:12

2024-11-08T16:12

2024-11-08T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Более 4,5 тысяч крымчан с инвалидностью бесплатно получили 375 тысяч технических средств реабилитации и протезов с помощью электронных сертификатов. Об этом сообщает региональное отделение Соцфонда России.Сертификаты в КрымуКак поясняют в ведомстве, электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует рекомендациям в программе реабилитации и абилитации. В сертификате прописано количество изделий, которые можно приобрести с его помощью, максимальная стоимость, которую можно оплатить сертификатом без дополнительных средств."Кроме того, в нем содержится информация о периоде действия: сейчас он составляет 12 месяцев на средства реабилитации и шесть месяцев - на средства ежедневного ухода. Но не больше срока, указанного для проведения реабилитации", - уточняют в Соцфонде.Как получить сертификат в КрымуПолучить сертификат могут граждане с инвалидностью, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. Оформить его можно через Госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе отделения Соцфонда.Привязка к карте "Мир" нужна, чтобы идентифицировать владельца сертификата в момент оформления покупки и перевести деньги из казначейства продавцу. Проверить статус и номинал своих сертификатов также можно на портале Госуслуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – законНога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезыОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, общество, отделение социального фонда россии по республике крым, инвалидность, крым