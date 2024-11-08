https://crimea.ria.ru/20241108/kak-poluchit-sertifikat-na-sredstva-reabilitatsii-v-krymu-1141673050.html
Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму
Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму
Более 4,5 тысяч крымчан с инвалидностью бесплатно получили 375 тысяч технических средств реабилитации и протезов с помощью электронных сертификатов. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T16:12
2024-11-08T16:12
2024-11-08T16:12
новости крыма
общество
отделение социального фонда россии по республике крым
инвалидность
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/39/1118053944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_247ece12a3ca770a0bc1e5f449242d5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Более 4,5 тысяч крымчан с инвалидностью бесплатно получили 375 тысяч технических средств реабилитации и протезов с помощью электронных сертификатов. Об этом сообщает региональное отделение Соцфонда России.Сертификаты в КрымуКак поясняют в ведомстве, электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует рекомендациям в программе реабилитации и абилитации. В сертификате прописано количество изделий, которые можно приобрести с его помощью, максимальная стоимость, которую можно оплатить сертификатом без дополнительных средств."Кроме того, в нем содержится информация о периоде действия: сейчас он составляет 12 месяцев на средства реабилитации и шесть месяцев - на средства ежедневного ухода. Но не больше срока, указанного для проведения реабилитации", - уточняют в Соцфонде.Как получить сертификат в КрымуПолучить сертификат могут граждане с инвалидностью, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. Оформить его можно через Госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе отделения Соцфонда.Привязка к карте "Мир" нужна, чтобы идентифицировать владельца сертификата в момент оформления покупки и перевести деньги из казначейства продавцу. Проверить статус и номинал своих сертификатов также можно на портале Госуслуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – законНога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезыОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/39/1118053944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2410eea196816a3d44e7e603b9859560.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, общество, отделение социального фонда россии по республике крым, инвалидность, крым
Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму
Более 4, 5 тысяч крымчан приобрели средства реабилитации по электронным сертификатам
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Более 4,5 тысяч крымчан с инвалидностью бесплатно получили 375 тысяч технических средств реабилитации и протезов с помощью электронных сертификатов. Об этом сообщает региональное отделение Соцфонда России.
Сертификаты в Крыму
"Чаще всего по электронным сертификатам крымчане приобретают кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, обувь, устройства для людей с нарушением слуха или зрения и специальные средства ухода. На обеспечение этих целей направлено свыше 607 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Как поясняют в ведомстве, электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует рекомендациям в программе реабилитации и абилитации. В сертификате прописано количество изделий, которые можно приобрести с его помощью, максимальная стоимость, которую можно оплатить сертификатом без дополнительных средств.
"Кроме того, в нем содержится информация о периоде действия: сейчас он составляет 12 месяцев на средства реабилитации и шесть месяцев - на средства ежедневного ухода. Но не больше срока, указанного для проведения реабилитации", - уточняют в Соцфонде.
Как получить сертификат в Крыму
Получить сертификат могут граждане с инвалидностью, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. Оформить его можно через Госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе отделения Соцфонда.
"В одном заявлении на сертификат можно указать все нужные виды изделий. На каждый вид будет открыт отдельный сертификат, привязанный к карте "МИР", - уточняется в сообщении.
Привязка к карте "Мир" нужна, чтобы идентифицировать владельца сертификата в момент оформления покупки и перевести деньги из казначейства продавцу. Проверить статус и номинал своих сертификатов также можно на портале Госуслуг.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: