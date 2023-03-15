https://crimea.ria.ru/20230315/noga-po-tsene-avtomobilya-v-krymu-proizvodyat-bionicheskie-protezy-1127565769.html

Нога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезы

Нога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезы - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Нога по цене автомобиля: в Крыму производят бионические протезы

После аварии жизнь Насти сильно изменилась. Она развелась, переехала в другой город, получила новую специальность и снова вышла замуж. Вот уже три года учится... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T21:49

2023-03-15T21:49

2023-03-15T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. После аварии жизнь Насти сильно изменилась. Она развелась, переехала в другой город, получила новую специальность и снова вышла замуж. Вот уже три года учится жизнь с "умным" бионическим протезом бедра, которые около восьми лет создают на Симферопольском филиале протезно-ортопедического предприятия."Трансформер идет""Три года назад, 14 мая, мы с бывшим мужем решили покататься на мотоцикле по Крыму. И на выезде из Керчи попали в аварию, я была пассажиром", - рассказывает Анастасия Приходкина.Через пять месяцев после аварии девушка получила протез."Первичное протезирование длится долго, поскольку из-за недостатка нагрузки нога начинает быстро терять объем, а нужно так подогнать гильзу, чтобы было комфортно", - объясняет она.После двух месяцев реабилитации, когда пришлось заново учиться ходить, вышла на работу, уже на своих двоих, и даже трость при ходьбе не понадобилась."Жизнь моя изменилась, я ее переосмыслила, она стала лучше. Я переехала в Симферополь. Развелась со старым мужем, вышла замуж заново, нашла нового человека, который никак не комплектует рядом со мной и не проблема ему, что хожу на протезе, - говорит Анастасия. – В жизни появилось много людей, которые подали мне руку помощи, разговаривали со мной, рассказывали, как и что лучше делать, чтобы я не допускала ошибок во время реабилитации".Ко вниманию со стороны прохожих Анастасия еще не привыкла, но с улыбкой признается, что оно ее раздражает, что в брюках она ходит нечасто, предпочитает юбки и платья, которые протез сильно не закрывают. Не стесняется."Много внимания, да. Особенно на улице, когда выходишь – дети прыгают от счастья, говорят: "трансформер", люди обращают внимание, смотрят. Но появилось много знакомых, друзей, я поменяла работу, и работаю как нормальный человек, официально", - продолжает она.Анастасия обучилась на реабилитолога, теперь консультирует людей, вернувшихся из зоны СВО, а также тех, кто попал на реабилитацию после травматической ампутации. Говорит: "ставлю людей на ноги, пытаюсь объяснить, показать на своем примере и вытянуть их из депрессии, в которой они пребывают".На вопрос, привыкла ли к протезу, отвечает: "Еще нет. Выработался автоматизм, как утром почистить зубы, но привыкнуть – нет".Как работает бионикаОсновная особенность биопротезов – способность условно полноценно выполнять функции утраченных конечностей. Для неспециалиста внешне "бионика" ничем не отличается от модульного протеза. Единственное принципиальное отличие – бионический узел вместо коленного, локтевого суставов или кисти руки.Бионический узел "калибруют" под человека, который какое-то время ходит со специальным программным обеспечением, "настраивает" походку."Сама железка не может думать, о том, как спуститься по лестнице, "думает" программное обеспечение. А человек просто должен идти", - объясняет техник-протезист Богдан Лазорев.По его словам, несмотря на установленные сроки, процесс изготовления протеза очень индивидуальный, поскольку у всех разные анатомические особенности. На создание бионического протеза уходит от 14 до 20 дней. За прошлый год на предприятии создали бионические протезы для четырех пациентов. Других заказов по протезированию в год бывает 100-150, в зависимости от потребностей фонда социального страхования.Если приобретать самостоятельно, то бионический протез бедра обойдется в два миллиона рублей, а небионический – от 110 тысяч рублей, до миллиона. Протез руки дешевле: 200 тысяч рублей. И в отличие от нижних конечностей, верхние выглядят очень "натурально", что позволяет людям держаться уверенно и не прятать рук: сверху протез покрыт силиконовой косметической оболочкой, на ней можно нарисовать вены, ногти. Срок ношения таких протезов – два года минимум.Сколько стоит протезИзготовление любого протеза начинается с индивидуального слепка, в процессе изготовления которого учитываются анатомические особенности того или иного человека. Потом слепок обрабатывается и из термопластичных материалов делается "культеприемная гильза". Дальше устанавливается узел: гидравлический, который смягчает ходьбу, или бионический, который "думает"."Самое сложное в изготовлении протеза – это научить человека им пользоваться. А также важно правильно сделать культеприемник", - поясняет техник-протезист Александр Веслополов.По его словам, на предприятии используют сразу два метода: "дедовский", при помощи гипса и смолы, и современный, при помощи 3D-моделирования."Дедовский метод проверенный, и он ничуть не хуже 3D-моделирования", - говорит он.Благодаря 3D-сканеру делают модель и слепок конечности в специальной программе, затем идет работа по изготовлению средств реабилитации – протезов, корсетов.Сделать протез недолго, говорит Веслополов. Так, если к специалистам протезно-ортопедического предприятия человек без конечности обратился в понедельник, то уже к пятнице ему предложат замену. А вот на реабилитацию уходит куда больше времени – месяцы и годы. Есть люди, которые за три дня учатся ходить на протезе и полноценно живут после получения травмы.Российская продукция"Симферопольский филиал протезно-ортопедического предприятия – одни из старейших в Крыму, работает с 1921 года. На предприятии производится практически весь спектр протезно-ортопедических изделий: и сложная ортопедическая обувь, и бионические протезы. В основном мы работаем по индивидуальным параметрам, у нас не серийная продукция, отметил руководитель Симферопольского филиала АО "Московского ПРОП" Андрей Лузан.По его словам, бионические протезы предприятие выпускает уже около восьми лет."Как только они появились у поставщиков комплектующих, наши специалисты прошли обучение", - подчеркнул он.Комплектующие в том числе и российские, которые по качеству не уступают импортным. Руководитель отмечает: "Проблем с поставками нет. Есть правильно спланированная логистическая цепочка и пул поверенных поставщиков".Читайте также на РИА Новости Крым"ПРОродителей": как семьям с паллиативными детьми получить помощь онлайнНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатКабмин расширил программу госгарантий бесплатной медпомощи

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, совет эксперта