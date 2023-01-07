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Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
Пенсии и выплаты для инвалидов в 2023 году будут проиндексированы что приведет к их увеличению. Другими нововведениями предстоящего года станут расширение... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T19:15
2023-01-07T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Пенсии и выплаты для инвалидов в 2023 году будут проиндексированы что приведет к их увеличению. Другими нововведениями предстоящего года станут расширение действия электронных сертификатов и изменение правил предоставления отпуска родителям детей-инвалидов, пишет "Парламентская газета".Новые правила для выходныхВ сентябре этого года вступит в силу закон, который позволит родителям детей-инвалидов суммировать положенные выходные до 24 дней подряд раз в год. Сейчас таким родителям полагается четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые оплачиваются работодателем. Но воспользоваться ими можно только в течение одного месяца, суммировать и копить выходные нельзя.Универсальные пособия и бизнес без проверок: новые законы января&gt;&gt;Новые правила позволят фактически получить еще один полноценный отпуск в виде 24 дней, остальные положенные выходные надо будет использовать как и раньше, по четыре ежемесячно. Для этого нужно подать заявление своему работодателю, а в случае отказа — обратиться в прокуратуру.Индексация пенсий и выплатПенсии для инвалидов проиндексированы уже с 1 января 2023 года. Для неработающих пенсионеров страховые выплаты стали на 4,8 процента больше. С учетом индексации, пенсия для инвалидов первой группы составляет 15134,67 рубля, вторая группа получит в два раза меньше, третьей — в четыре. Если у инвалида есть иждивенцы — сумму увеличивают. Такую пенсию получают инвалиды, имеющие трудовой стаж хотя бы от одного дня. Если стажа нет — пенсия будет социальной и составит 13 849,69 рубля.На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей&gt;&gt;С февраля будет проиндексирована и единая денежная выплата по инвалидности, которая по предварительной информации вырастет примерно на 12 процентов. Сумма будет зависеть от того, получает ли инвалид дополнительные социальные услуги, например бесплатные лекарства, но при желании от них можно отказаться в пользу денежной выплаты.Новый электронный сертификатВ 2023 году электронные сертификаты позволят инвалидам покупать изделия по индивидуальному заказу. До этого момента, приобретать за счет государства можно было только установленные средства технической реабилитации, например коляску или слуховой аппарат. Теперь можно будет покупать протезы и ортезы различных модификаций.Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому&gt;&gt;"В частности, по электронному сертификату будут доступны косметические, рабочие, активные протезы кисти, предплечья, плеча, протезы стопы, голени, бедра, а также ушные, носовые, лицевые и другие протезы. Сейчас такие средства реабилитации можно получать только в натуральном виде либо приобретать самостоятельно с последующим возмещением затрат", — уточнили в пресс-службе Минтруда РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 летКогда соцработник может отказать в помощи - новый законВ Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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минтруд рф, общество, дети, родители, прокуратура республики крым, прокуратура города севастополя, закон и право
Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат

В этом году выплаты для инвалидов будут проиндексированы

19:15 07.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь на карантине пустые улицы инвалид
Симферополь на карантине пустые улицы инвалид - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Пенсии и выплаты для инвалидов в 2023 году будут проиндексированы что приведет к их увеличению. Другими нововведениями предстоящего года станут расширение действия электронных сертификатов и изменение правил предоставления отпуска родителям детей-инвалидов, пишет "Парламентская газета".

Новые правила для выходных

В сентябре этого года вступит в силу закон, который позволит родителям детей-инвалидов суммировать положенные выходные до 24 дней подряд раз в год. Сейчас таким родителям полагается четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые оплачиваются работодателем. Но воспользоваться ими можно только в течение одного месяца, суммировать и копить выходные нельзя.
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Новые правила позволят фактически получить еще один полноценный отпуск в виде 24 дней, остальные положенные выходные надо будет использовать как и раньше, по четыре ежемесячно. Для этого нужно подать заявление своему работодателю, а в случае отказа — обратиться в прокуратуру.

Индексация пенсий и выплат

Пенсии для инвалидов проиндексированы уже с 1 января 2023 года. Для неработающих пенсионеров страховые выплаты стали на 4,8 процента больше. С учетом индексации, пенсия для инвалидов первой группы составляет 15134,67 рубля, вторая группа получит в два раза меньше, третьей — в четыре. Если у инвалида есть иждивенцы — сумму увеличивают. Такую пенсию получают инвалиды, имеющие трудовой стаж хотя бы от одного дня. Если стажа нет — пенсия будет социальной и составит 13 849,69 рубля.
На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей>>
С февраля будет проиндексирована и единая денежная выплата по инвалидности, которая по предварительной информации вырастет примерно на 12 процентов. Сумма будет зависеть от того, получает ли инвалид дополнительные социальные услуги, например бесплатные лекарства, но при желании от них можно отказаться в пользу денежной выплаты.

Новый электронный сертификат

В 2023 году электронные сертификаты позволят инвалидам покупать изделия по индивидуальному заказу. До этого момента, приобретать за счет государства можно было только установленные средства технической реабилитации, например коляску или слуховой аппарат. Теперь можно будет покупать протезы и ортезы различных модификаций.
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"В частности, по электронному сертификату будут доступны косметические, рабочие, активные протезы кисти, предплечья, плеча, протезы стопы, голени, бедра, а также ушные, носовые, лицевые и другие протезы. Сейчас такие средства реабилитации можно получать только в натуральном виде либо приобретать самостоятельно с последующим возмещением затрат", — уточнили в пресс-службе Минтруда РФ.
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