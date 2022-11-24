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В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии
В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии
Согласно новым изменениям законодательства, право на получение двух пенсий имеют участники специальной военной операции (СВО), если они получили инвалидность в... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T15:49
2022-11-24T16:44
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пенсионный фонд рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Согласно новым изменениям законодательства, право на получение двух пенсий имеют участники специальной военной операции (СВО), если они получили инвалидность в ходе выполнения своего боевого долга, а также родители погибших военнослужащих. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.По ее словам, до внесения изменений право на две пенсии имели участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"; граждане из числа космонавтов и члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов и некоторые другие.При назначении страховых пенсий по старости каждый день участия в спецоперации засчитают за два дня, также удвоят и пенсионные коэффициенты, уточнила сенатор.Кроме того, право на получение двух пенсий имеют родители погибших военнослужащих, вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак. Они получают выплату по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости (или по инвалидности) или пенсию по случаю потери кормильца и соцпенсию, за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца.
https://crimea.ria.ru/20221114/pochemu-vyplaty-rabotayuschim-pensioneram-ne-budut-indeksirovat-1125366027.html
https://crimea.ria.ru/20221120/yuristy-iz-sevastopolya-boryutsya-za-propavshie-pensii-zhen-voennosluzhaschikh-chf-1125448462.html
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совет федерации, общество, пенсионный фонд рф, соцзащита
В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии

Сенатор назвала новые категории россиян, имеющих право на получение двух пенсий

15:49 24.11.2022 (обновлено: 16:44 24.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Согласно новым изменениям законодательства, право на получение двух пенсий имеют участники специальной военной операции (СВО), если они получили инвалидность в ходе выполнения своего боевого долга, а также родители погибших военнослужащих. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
По ее словам, до внесения изменений право на две пенсии имели участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"; граждане из числа космонавтов и члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов и некоторые другие.
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"В настоящий период государство, поддерживая участников СВО и их родных, установило право на получение двух пенсий для новых категорий наших граждан. Все участники спецоперации, получившие инвалидность вследствие увечья, ранения, травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий – по инвалидности и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет)", - написала Бибикова в своем Telegram-канале.
При назначении страховых пенсий по старости каждый день участия в спецоперации засчитают за два дня, также удвоят и пенсионные коэффициенты, уточнила сенатор.
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Кроме того, право на получение двух пенсий имеют родители погибших военнослужащих, вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак. Они получают выплату по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости (или по инвалидности) или пенсию по случаю потери кормильца и соцпенсию, за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца.
 
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