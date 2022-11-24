https://crimea.ria.ru/20221124/v-sovfede-nazvali-novye-kategorii-rossiyan-imeyuschikh-pravo-na-dve-pensii-1125529173.html

В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии

В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии - РИА Новости Крым, 24.11.2022

В Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии

Согласно новым изменениям законодательства, право на получение двух пенсий имеют участники специальной военной операции (СВО), если они получили инвалидность в... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T15:49

2022-11-24T15:49

2022-11-24T16:44

совет федерации

общество

пенсионный фонд рф

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009916_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_6312cf487fe8572845a52ac862f12cd8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Согласно новым изменениям законодательства, право на получение двух пенсий имеют участники специальной военной операции (СВО), если они получили инвалидность в ходе выполнения своего боевого долга, а также родители погибших военнослужащих. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.По ее словам, до внесения изменений право на две пенсии имели участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"; граждане из числа космонавтов и члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов и некоторые другие.При назначении страховых пенсий по старости каждый день участия в спецоперации засчитают за два дня, также удвоят и пенсионные коэффициенты, уточнила сенатор.Кроме того, право на получение двух пенсий имеют родители погибших военнослужащих, вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак. Они получают выплату по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости (или по инвалидности) или пенсию по случаю потери кормильца и соцпенсию, за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца.

https://crimea.ria.ru/20221114/pochemu-vyplaty-rabotayuschim-pensioneram-ne-budut-indeksirovat-1125366027.html

https://crimea.ria.ru/20221120/yuristy-iz-sevastopolya-boryutsya-za-propavshie-pensii-zhen-voennosluzhaschikh-chf-1125448462.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, общество, пенсионный фонд рф, соцзащита