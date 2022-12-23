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На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей
На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей - РИА Новости Крым, 23.12.2022
На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей
На предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей. Об этом в ходе заседания... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T14:41
2022-12-23T14:41
2022-12-23T14:41
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пенсионный фонд рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.За счет этих средств также будут выплачивать ежемесячные пособия инвалидам и ветеранам."Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев", – подчеркнул Михаил Мишустин.Также кабмин направил фонду "Круг добра", оказывающему помощь детям со сложными диагнозами, почти 70 млрд рублей. За неполных два года работы он помог в лечении почти пяти тысячам детей."За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, в том числе и за границей, а также необходимыми лекарствами, медизделиями и техническими средствами реабилитации", - добавил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 летКогда соцработник может отказать в помощи - новый законВ Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии
https://crimea.ria.ru/20221114/pochemu-vyplaty-rabotayuschim-pensioneram-ne-budut-indeksirovat-1125366027.html
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правительство россии, россия, пенсионный фонд рф, михаил мишустин, общество, новости, закон и право, соцзащита, экономика
На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей
Премьер Мишустин: правительство выделило на пенсии россиянам 1,5 трлн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", - сообщил он.
За счет этих средств также будут выплачивать ежемесячные пособия инвалидам и ветеранам.
"Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Также кабмин направил фонду "Круг добра", оказывающему помощь детям со сложными диагнозами, почти 70 млрд рублей. За неполных два года работы он помог в лечении почти пяти тысячам детей.
"За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, в том числе и за границей, а также необходимыми лекарствами, медизделиями и техническими средствами реабилитации", - добавил Мишустин.
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