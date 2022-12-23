https://crimea.ria.ru/20221223/na-pensii-rossiyanam-napravyat-15-trln-rubley-1126098483.html

На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей

На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей - РИА Новости Крым, 23.12.2022

На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей

На предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей. Об этом в ходе заседания... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T14:41

2022-12-23T14:41

2022-12-23T14:41

правительство россии

россия

пенсионный фонд рф

михаил мишустин

общество

новости

закон и право

соцзащита

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100110/63/1001106338_0:126:3112:1876_1920x0_80_0_0_0b1e9e2e7ce32db8bcc2b13a9e6806fb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.За счет этих средств также будут выплачивать ежемесячные пособия инвалидам и ветеранам."Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев", – подчеркнул Михаил Мишустин.Также кабмин направил фонду "Круг добра", оказывающему помощь детям со сложными диагнозами, почти 70 млрд рублей. За неполных два года работы он помог в лечении почти пяти тысячам детей."За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, в том числе и за границей, а также необходимыми лекарствами, медизделиями и техническими средствами реабилитации", - добавил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 летКогда соцработник может отказать в помощи - новый законВ Совфеде назвали новые категории россиян, имеющих право на две пенсии

https://crimea.ria.ru/20221114/pochemu-vyplaty-rabotayuschim-pensioneram-ne-budut-indeksirovat-1125366027.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, россия, пенсионный фонд рф, михаил мишустин, общество, новости, закон и право, соцзащита, экономика