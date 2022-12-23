https://crimea.ria.ru/20221223/vyplaty-geroyam-rossii-i-geroyam-truda-budut-nachislyat-po-novomu-1126098800.html

Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому

Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому

Выплаты Героям России и Героям труда будут начисляться без подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов, соответствующие законодательные... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T19:01

2022-12-23T19:01

2022-12-23T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Выплаты Героям России и Героям труда будут начисляться без подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов, соответствующие законодательные изменения уже подготовлены. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Ответственные службы получат все необходимые данные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и направят уведомление о выплатах в течение трех рабочих дней", - проинформировал он.При этом граждане, имеющие звания героев, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами. Обратиться за назначением или заменой меры соцподдержки можно по телефону, электронной почте или через госуслуги."Нововведения, предложенные в законопроекте, – важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами государственных услуг и мер социальной поддержки", – подчеркнул Мишустин.Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев >>Ранее в пятницу правительство направило 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах. За счет этих средств также будут выплачивать ежемесячные пособия ветеранам и специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума.Читайте также на РИА Новости Крым:Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долгиЕдиное пособие: кому, сколько и когда будут платить — ГоликоваНалоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам

https://crimea.ria.ru/20221219/putin-rekomendoval-krymu-besplatno-vydelyat-zemlyu-geroyam-svo-1125997015.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, общество, соцзащита, экономика, михаил мишустин, новости