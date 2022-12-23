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Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому
Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому
Выплаты Героям России и Героям труда будут начисляться без подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов, соответствующие законодательные... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T19:01
2022-12-23T19:01
россия
правительство россии
общество
соцзащита
экономика
михаил мишустин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Выплаты Героям России и Героям труда будут начисляться без подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов, соответствующие законодательные изменения уже подготовлены. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Ответственные службы получат все необходимые данные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и направят уведомление о выплатах в течение трех рабочих дней", - проинформировал он.При этом граждане, имеющие звания героев, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами. Обратиться за назначением или заменой меры соцподдержки можно по телефону, электронной почте или через госуслуги."Нововведения, предложенные в законопроекте, – важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами государственных услуг и мер социальной поддержки", – подчеркнул Мишустин.Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев &gt;&gt;Ранее в пятницу правительство направило 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах. За счет этих средств также будут выплачивать ежемесячные пособия ветеранам и специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума.Читайте также на РИА Новости Крым:Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долгиЕдиное пособие: кому, сколько и когда будут платить — ГоликоваНалоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
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россия, правительство россии, общество, соцзащита, экономика, михаил мишустин, новости
Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому

Премьер Мишустин: выплаты Героям России и Героям труда будут начислять без заявлений

19:01 23.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Выплаты Героям России и Героям труда будут начисляться без подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов, соответствующие законодательные изменения уже подготовлены. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Ответственные службы получат все необходимые данные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и направят уведомление о выплатах в течение трех рабочих дней", - проинформировал он.
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При этом граждане, имеющие звания героев, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами. Обратиться за назначением или заменой меры соцподдержки можно по телефону, электронной почте или через госуслуги.
"Нововведения, предложенные в законопроекте, – важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами государственных услуг и мер социальной поддержки", – подчеркнул Мишустин.
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Ранее в пятницу правительство направило 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий гражданам и ежемесячных выплат инвалидам в текущем и следующем годах. За счет этих средств также будут выплачивать ежемесячные пособия ветеранам и специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума.
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РоссияПравительство РоссииОбществоСоцзащитаЭкономикаМихаил МишустинНовости
 
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19:01Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому
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17:12Два человека ранены при взрыве в Мелитополе
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15:46Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР
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14:48В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины
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