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Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги
Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги
Совет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T12:00
2022-12-23T12:02
совет федерации
россия
сво
частичная мобилизация
андрей турчак
общество
закон и право
экономика
новости
соцзащита
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной военной операции. Документ также запрещает банкам арестовывать деньги на счетах таких заемщиков. Соответствующее решение принято единогласно на итоговом заседании осенней сессии в пятницу, 23 декабря.По словам соавтора проекта и первого зампреда Совфеда Андрея Турчака, закон дает основания приостанавливать судебные дела в рамках гражданского, арбитражного и административного производств."Расширяется и унифицируется перечень оснований: это не только участие в боевых действиях, но и выполнение задач в рамках контртеррористической операции, военного или чрезвычайного положения и вооруженного конфликта. А также призыв по мобилизации или запись на фронт добровольцем", – сказал Турчак.Исключение сделано только для выплат алиментов и возмещения вреда в связи со смертью кормильца. "Эти исполнительные производства выведены из-под действия данного закона", – отметил Турчак.Кроме того, в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению в документ был внесен ряд важных поправок. Согласно первой, вводится запрет на арест денег на счетах должников – участников СВО."На практике такие случаи в отношении должников происходят. В результате ни бойцы, ни члены их семей не могут воспользоваться положенными от государства выплатами", – заметил первый зампред СФ.Во-вторых, банки и прочие структуры по заявлению бойца или членов его семьи будут обязаны приостанавливать взыскания с участников специальной военной операции. "Речь о взысканиях, которые, минуя приставов, предъявляются сразу в кредитную организацию или Пенсионный фонд", – пояснил Турчак.Также поправки предусматривают для участвующих в боевых действиях военнослужащих возможность бесплатно отправлять письма домой с фронта. А в случае с мобилизованными и добровольцами еще и личные вещи. До этого такое право было только у солдат срочников, не задействованных в проведении специальной военной операции.За закон единогласно проголосовали 154 сенатора.Напомним, в сентябре спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал, что мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации
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совет федерации, россия, сво, частичная мобилизация, андрей турчак, общество, закон и право, экономика, новости, соцзащита
Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги

Сенаторы одобрили закон о приостановке кредитных обязательств участников спецоперации

12:00 23.12.2022 (обновлено: 12:02 23.12.2022)
 
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© РИА Новости . Мария Девахина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной военной операции. Документ также запрещает банкам арестовывать деньги на счетах таких заемщиков. Соответствующее решение принято единогласно на итоговом заседании осенней сессии в пятницу, 23 декабря.
По словам соавтора проекта и первого зампреда Совфеда Андрея Турчака, закон дает основания приостанавливать судебные дела в рамках гражданского, арбитражного и административного производств.
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"Расширяется и унифицируется перечень оснований: это не только участие в боевых действиях, но и выполнение задач в рамках контртеррористической операции, военного или чрезвычайного положения и вооруженного конфликта. А также призыв по мобилизации или запись на фронт добровольцем", – сказал Турчак.
Исключение сделано только для выплат алиментов и возмещения вреда в связи со смертью кормильца. "Эти исполнительные производства выведены из-под действия данного закона", – отметил Турчак.
Кроме того, в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению в документ был внесен ряд важных поправок. Согласно первой, вводится запрет на арест денег на счетах должников – участников СВО.
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"На практике такие случаи в отношении должников происходят. В результате ни бойцы, ни члены их семей не могут воспользоваться положенными от государства выплатами", – заметил первый зампред СФ.
Во-вторых, банки и прочие структуры по заявлению бойца или членов его семьи будут обязаны приостанавливать взыскания с участников специальной военной операции. "Речь о взысканиях, которые, минуя приставов, предъявляются сразу в кредитную организацию или Пенсионный фонд", – пояснил Турчак.
Также поправки предусматривают для участвующих в боевых действиях военнослужащих возможность бесплатно отправлять письма домой с фронта. А в случае с мобилизованными и добровольцами еще и личные вещи. До этого такое право было только у солдат срочников, не задействованных в проведении специальной военной операции.
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За закон единогласно проголосовали 154 сенатора.
Напомним, в сентябре спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал, что мобилизованным гражданам сохранят трудовые гарантии и введут режим кредитных каникул.
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Совет ФедерацииРоссияСВОЧастичная мобилизацияАндрей ТурчакОбществоЗакон и правоЭкономикаНовостиСоцзащита
 
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