https://crimea.ria.ru/20221220/putin-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-voprosam-mobilizatsii-1126021830.html
Путин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО
Путин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Путин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T21:53
2022-12-20T21:53
2022-12-20T21:59
сво
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
армия и флот
общество
соцзащита
андрей турчак
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Группу возглавил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В нее вошли вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный - всего 31 человек.Задача группы - мониторинг правоприменительной практики по вопросам мобилизации, контроль исполнения мер социальной и правовой поддержки участников СВО и их семей, вопросы материально-технического обеспечения бойцов, совершенствование работы военных комиссариатов, проведение разъяснительной работы по вопросам мобилизации.Уточняется, что рабочая группа будет ежемесячно предоставлять доклад президенту. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минобороны.Ранее Владимир Путин заявил о необходимости наладить скоординированную, тесную работу армии и предприятий ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Также он поручил до 14 ноября привести нормативы, касающиеся обеспечения военных материальными средствами, в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Речи о дополнительной мобилизации нет — ПутинАксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВОПутин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков
https://crimea.ria.ru/20221218/shoygu-pobyval-na-peredovoy-1125961607.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сво, частичная мобилизация, владимир путин (политик), армия и флот, общество, соцзащита, андрей турчак, закон и право
Путин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО
Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
21:53 20.12.2022 (обновлено: 21:59 20.12.2022)