https://crimea.ria.ru/20221209/rechi-o-dopolnitelnoy-mobilizatsii-net--putin-1125785473.html

Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин

Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин

О дополнительной мобилизации речи нет, на сегодняшний день для этого нет никаких факторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T17:25

2022-12-09T17:25

2022-12-09T17:18

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

сво

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_58fc59047aa9cd7294514270cfcd4850.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. О дополнительной мобилизации речи нет, на сегодняшний день для этого нет никаких факторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент напомнил, что из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попадают около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России >>Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации >>Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны >>

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, владимир путин (политик), сво, общество, россия