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Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин
Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин
О дополнительной мобилизации речи нет, на сегодняшний день для этого нет никаких факторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T17:25
2022-12-09T17:25
2022-12-09T17:18
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
сво
общество
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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. О дополнительной мобилизации речи нет, на сегодняшний день для этого нет никаких факторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент напомнил, что из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попадают около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России >>Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации >>Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, владимир путин (политик), сво, общество, россия
Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин
Путин: речи о дополнительной мобилизации нет
CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. О дополнительной мобилизации речи нет, на сегодняшний день для этого нет никаких факторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Президент напомнил, что из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации.
"Россиянам не о чем переживать. Нет никаких факторов сегодня, они не просматриваются, - заявил президент. – У нас есть боевой резерв – половина всех мобилизованных, поэтому ни о какой мобилизации дополнительной сейчас речи нет никакой".
Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попадают около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
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