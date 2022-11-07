https://crimea.ria.ru/20221107/putin-nazval-chislo-mobilizovannykh-v-zone-spetsoperatsii-1125266883.html

Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации

Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации

Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T17:46

2022-11-07T17:46

2022-11-07T17:46

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео >>Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации граждан в районы боевых действий направлены около 87 тысяч. Мобилизационные мероприятия по стране завершены.

https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация