https://crimea.ria.ru/20221107/putin-nazval-chislo-mobilizovannykh-v-zone-spetsoperatsii-1125266883.html
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T17:46
2022-11-07T17:46
2022-11-07T17:46
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео >>Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации граждан в районы боевых действий направлены около 87 тысяч. Мобилизационные мероприятия по стране завершены.
https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
Путин: в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных россиян