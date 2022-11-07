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Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T17:46
2022-11-07T17:46
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео &gt;&gt;Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации граждан в районы боевых действий направлены около 87 тысяч. Мобилизационные мероприятия по стране завершены.
https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html
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владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации

Путин: в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных россиян

17:46 07.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео >>
"У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все - на полигонах", - сообщил Путин.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 16:13
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации граждан в районы боевых действий направлены около 87 тысяч. Мобилизационные мероприятия по стране завершены.
 
Владимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизация
 
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