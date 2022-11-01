https://crimea.ria.ru/20221101/87-tysyach-mobilizovannykh-napravleny-v-zonu-boevykh-deystviy--shoygu-1125191182.html
87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу
87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу - РИА Новости Крым, 01.11.2022
87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу
87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T13:43
2022-11-01T13:43
2022-11-01T13:43
сергей шойгу
частичная мобилизация
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124736877_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7504e717db6855040f07579f259d3e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он добавил, что к работе с мобилизованными привлечены порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО."На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами целесообразность указа о завершении частичной мобилизации в стране, однако сами мероприятия по мобилизации завершены.
https://crimea.ria.ru/20221101/ekspert-otsenil-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-v-rossii-1125187655.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124736877_48:0:1488:1080_1920x0_80_0_0_4ead1b2184ff7b8da279e3c4ede49a7b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, армия и флот
87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу
Шойгу: в зону спецоперации направлены 87 тысяч мобилизованных