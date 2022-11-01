https://crimea.ria.ru/20221101/87-tysyach-mobilizovannykh-napravleny-v-zonu-boevykh-deystviy--shoygu-1125191182.html

87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу

87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу - РИА Новости Крым, 01.11.2022

87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу

87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T13:43

2022-11-01T13:43

2022-11-01T13:43

сергей шойгу

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124736877_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7504e717db6855040f07579f259d3e77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он добавил, что к работе с мобилизованными привлечены порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО."На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами целесообразность указа о завершении частичной мобилизации в стране, однако сами мероприятия по мобилизации завершены.

https://crimea.ria.ru/20221101/ekspert-otsenil-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-v-rossii-1125187655.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, армия и флот