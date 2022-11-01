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87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу
87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу - РИА Новости Крым, 01.11.2022
87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу
87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T13:43
2022-11-01T13:43
сергей шойгу
частичная мобилизация
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он добавил, что к работе с мобилизованными привлечены порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО."На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами целесообразность указа о завершении частичной мобилизации в стране, однако сами мероприятия по мобилизации завершены.
https://crimea.ria.ru/20221101/ekspert-otsenil-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-v-rossii-1125187655.html
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сергей шойгу, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, армия и флот
87 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу

Шойгу: в зону спецоперации направлены 87 тысяч мобилизованных

13:43 01.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Он добавил, что к работе с мобилизованными привлечены порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.
"На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами целесообразность указа о завершении частичной мобилизации в стране, однако сами мероприятия по мобилизации завершены.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:36Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России
 
Сергей ШойгуЧастичная мобилизацияСпециальная военная операция РФ на УкраинеАрмия и флот
 
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